Due persone trovate senza vita in casa, ipotesi cause naturali

Un uomo e una donna trovati privi di vita in due distinte circostanze, nel reggino. Nel primo caso, il cadavere di una donna di 63 anni della quale non sono state rese note le generalità è stato trovato a Reggio Calabria, nel quartiere Villini Norvegesi.

La donna è stata rinvenuta nella sua abitazione a Villa San Giovanni. Sarebbe deceduta nella notte di ieri per un malore. Sono stati i vigili del fuoco ad entrare in casa dove hanno trovato la donna senza vita, sul letto in posizione supina.

A Villa San Giovanni invece, è stato rinvenuto un altro cadavere, di un uomo. Anch’egli sarebbe deceduto per cause naturali ma sono comunque in corso ulteriori accertamenti.