Due ristoranti sul demanio marittimo, denunciati

Due esercizi commerciali di ristorazione ubicati sulla costa di Strongoli, nel Crotonese, sono stati sanzionati per occupazione abusiva di aree demaniali marittime dagli uomini della Capitaneria di porto di Crotone che hanno sequestrato 800 metri quadrati di strutture ed opere asservite alle attività commerciali.

In un primo ristorante è stata accertata un’occupazione abusiva di circa 700 metri quadrati di demanio, con un manufatto in legno adibito a pizzeria, un’ampia area pavimentata con chioschi e gazebo, oltre a ombrelloni e sdraio.

Le strutture fisse sono state poste sotto sequestro, mentre l’area destinata a ombrelloni e sdraio è stata liberata nell’immediato e restituita alla fruizione pubblica.

In un secondo esercizio, sempre adibito a ristorante, i militari hanno individuato un’ulteriore occupazione abusiva di circa 300 metri quadrati, delimitata da staccionate e utilizzata per tavoli e sedie. Anche in questo caso l’area è stata sequestrata in mancanza di concessione demaniale.

I titolari delle attività sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Crotone. Contestualmente, sarà interessato il comune di Strongoli per la quantificazione e il recupero all’erario degli indennizzi dovuti.