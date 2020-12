Due tentativi di furto in poche ore, ventisettenne arrestato

Ha sorpreso alcuni ladri nella cucina del suo ristorante, all’interno di un lido balneare, ma al suo arrivo i malviventi sono fuggiti per poi tornare poco dopo, solo in due, nel vano cucina per riprovare a smontare e portare via i pezzi del piano cottura.

A quel punto il titolare del locale, davanti al secondo tentativo di furto in poche ore, ha allertato i carabinieri della Compagnia di Corigliano che hanno arrestato un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina, per violazione di domicilio e tentato furto.

Il ventisettenne, che ha tentato la fuga, è stato rintracciato dai militari dopo un breve inseguimento, mentre il suo complice è riuscito a far perdere le sue tracce. L’extracomunitario, in seguito agli accertamenti effettuati dai militari dopo che lo hanno condotto in caserma, è risultato essere irregolare in Italia e per lui sono state avviate dalla questura di Cosenza le procedure per l’espulsione dal territorio italiano.