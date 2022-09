Due vasti incendi nel catanzarese

Ritorna il caldo e nessuna tregua per i vigili del fuoco. Due vasti incendi nella provincia di Catanzaro.

Vigili del Fuoco impegnati su loc. Martelletto nel comune di Settingiano e viale Isonzo zona sud del capoluogo. In ambedue i roghi le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni con enormi disagi alla popolazione.

Tre squadre con sei mezzi e quindici unità nel comune di Settingiano mentre su viale Isonzo dal primo pomeriggio di oggi operano le squadre dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Girifalco con supporto di autobotte della sede centrale per rifornimento idrico (totale 7 mezzi e 18 unità).

Le operazioni di soccorso coordinate in SO115 dal comandante provinciale Ing. Bennardo.

Su viale Isonzo le fiamma e le alte temperature sono arrivate a danneggiare le tapparelle di alcune abitazioni.

In località Martelletto intervento altresì di un direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare sia le squadre di terra che due canadair giunti in supporto.