Duetto tra Alfa e Francesco Giannini, diventa virale la versione calabrese di “A me mi piace”

Il video di “A me mi piace” in versione calabrese conquista l’Italia: da La Repubblica a Radio Deejay, Kiss Kiss e il Corriere della Calabria, è ovunque con oltre 900.000 views.

Il brano “A me mi piace” in versione calabrese, frutto del sorprendente duetto tra Francesco Giannini e Alfa, sta letteralmente spopolando sul web e travolgendo i media nazionali e regionali. Il video della performance, registrato live durante il concerto del 20 agosto alla Roccella Summer Arena, è diventato virale in poche ore, attirando l’attenzione della stampa e delle radio più seguite del Paese.

La versione reinterpretata in chiave popolare ha raggiunto le pagine di “La Repubblica”, che ne ha evidenziato l’originalità e il valore culturale. A ruota, “Radio Deejay” e “Radio Kiss Kiss” hanno trasmesso estratti del brano durante i loro programmi musicali, sottolineando la forza dell’unione tra pop contemporaneo e tradizione regionale.

Anche il “Corriere della Calabria” ha dedicato spazio all’evento, parlando di “un momento storico per la musica calabrese”, capace di abbattere confini generazionali e geografici grazie a una contaminazione autentica e potente.

Sui social l’hashtag #AMeMiPiaceCalabrese continua a scalare i trend, mentre il video ha superato le 900.000 visualizzazioni* tra TikTok, Instagram e YouTube. Cresce intanto l’attesa per un’uscita ufficiale del brano sulle piattaforme digitali.

Francesco Giannini, entusiasta, ha dichiarato: “La Calabria ha bisogno di spazio, voce e visibilità. E questo successo dimostra che può averli, con orgoglio”.

Un vero fenomeno musicale, che segna un’estate tutta da ricordare per la musica calabrese.