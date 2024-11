E anche Soverato ha il suo sentiero!

SABATO 23 NOVEMBRE si terrà l’inaugurazione e la presentazione del SENTIERO SOVERATO, ideato e interamente progettato dalla Asd SOVERATOINCAMMINO FITWALKING & Outdoor Experience , alla presenza delle delegazione della FIE ( Federazione Italiana Escursionismo), del CAI (Club Alpino Italiano) nonché di Kalabria Trekking ( ideatori del Kalabria Coast to Coast).

Esso nasce dalla sinergia d’intenti tra la Asd SOVERATOINCAMMINO Fitwalking e Il COMUNE DI SOVERATO – Assessorato alla Cultura.

La passione per il cammino e l’escursionismo unita alla volontà dell’amministrazione di valorizzare i tesori storici e artistici della città hanno dato vita a questo itinerario che vuole rappresentare uno strumento di promozione turistica e culturale del territorio.

Il SENTIERO di SOVERATO si caratterizza per la sua peculiarità. Esso, infatti, è uno dei pochi sentieri che nasce “in riva al mare” e si contraddistingue per essere un itinerario geostorico, ovvero non soltanto un percorso geografico ma un vero e proprio viaggio esperienziale nella storia, dove in 12 chilometri, il camminatore potrà seguire e rivivere le tappe dell’evoluzione storica della “Perla dello Jonio”, che a suo modo è anch’essa una citta “escursionista” che in tremila anni ha cambiato almeno 5 volte il proprio sito.

È un percorso moderno e multimediale dove il camminatore, attraverso gli appositi Qr Code presenti sul percorso, potrà accedere, tramite il proprio smartphone a tutte le informazioni sui siti di maggiore interesse che si trovano lungo il cammino.

Insomma un vero museo in movimento all’aria aperta con paesaggi e panorami di grande bellezza.

È un percorso, inoltre, che si caratterizza per la sua biodiversità e si presta ad avere una valenza didattica oltre che di promozione e tutela ambientale.

Tutte queste caratteristiche non sono sfuggite al CAI che, ancor prima della sua inaugurazione, ha voluto inserirlo nella rete dei sentieri escursionistici italiani con il numero 711.

Una grande soddisfazione per Soverato, che quest’anno compie i 50 anni dal riconoscimento del titolo di Città.

L’appuntamento è per TUTTI, SABATO 23 NOVEMBRE: alle ORE 9 per il percorso di inaugurazione del sentiero e nel pomeriggio alle ORE 16,00 per il convegno di presentazione presso la Sala Consiliare del Comune dove tra i vari ospiti ci sarà la presenza di un personaggio di altri tempi.