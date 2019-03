E’ calabrese il web influencer di moda maschile più noto del web

E’ Calabrese, precisamente nativo di Lamezia Terme, il famoso fashion blogger e web influencer di moda maschile, noto a livello internazionale e conosciuto con il nome de “Il Marchese”, fondatore del cliccatissimo sito “The Italian Gentleman-Il blog del Marchese” www.ilblogdelmarchese.com. Dal suo blog detta legge sul dress code, bon ton ed elargisce consigli sull’eleganza e stile maschile. Definito da La Stampa “L’aristo-Fashionist”, e dal mensile Freccia Rossa “L’ultimo gentleman del 2.0”.

Un successo dopo un altro così come la sua partecipazione su Rai Uno nella trasmissione “Top tutto quanto fa moda e tendenza”, con uno spazio dedicato ai consigli sulla moda maschile. Il blog è stato protagonista della mostra “Il nuovo vocabolario della moda italiana” alla Triennale di Milano”, come esponente dei blogger maschili, con la seguente dicitura: “Blog dedicato all’eleganza e alla moda maschile con un focus specifico sulle tendenze e lo stile di vita del gentleman italiano. Il diario personale del suo fondatore che racconta di arte, lusso, cultura in chiave maschile e discute temi legati alla grande tradizione della sartoria italiana e al fatto su misura, offrendo consigli di stile, e presentando differenti occasioni d’uso e specifici dress code”.

Un vero e proprio orgoglio per la Calabria, la sua terra di orgine. Tantissimi i followers di tutto il mondo che lo seguono sui social, soprattutto su instagram e facebook! Le foto dei suoi outfit sono finite addirittura sul New York Times, L’Officiel Korea, Gq France, Vanity Fair International, Runway Manhattan, Vogue Russia e Cina, Leon Giappone oltre che su stampa italiana come La Nazione, Il Tempo, Panorama, Il Messaggero. In occasione delle kermesse di moda intervistato dalla Rai; La Sette e Studio Aperto come esperto del settore. Da ultimo proprio la Rai gli ha dedicato una intervista di oltre due minuti sulle nuove professioni nate con il web. Il Marchese è brand ambassador per importanti marchi del lusso come Fratelli Rossetti, Lange & Sohne, solo per citarne qualcuno. Proprio di qualche giorno fa la sua selezione come concorrente per un noto programma tv della rete Mediaset. La sua professione si è evoluta finendo oggi ad occuparsi di comunicazione a 360 gradi come press office on-line ed off-line, social media manager e p.r. Molte aziende si sono affidate alle sue competenze in fatto di social.

Profonda cultura dell’italianità, studi classici, senso dell’ironia, grande conoscenza dello stile, del bon-ton e del vestire italiano, così dice “Lo stile è l’espressione del proprio mondo interiore. Per essere un Signore non serve vestire con un abito di grande griffe ne sartoriale. Essere un Gentleman è l’attitudine del proprio essere”. Non definitelo un dandy ma “un sottilmente raffinato”, può sembrare apparentemente immemore ma è attento al minimo dettaglio. Serietà e professionalità gli derivano dal padre, cordialità e sorriso da parte materna. Avrebbe potuto diventare un archeologo, un avvocato, un ricercatore di opere d’arte, invece fa l’Influencer ed il mondano per raccontare la “bellezza” in ogni sua forma. La persona giusta al posto giusto si potrebbe dire. Ospite degli eventi più importanti della moda ed assiduo frequentatore dei salotti dell’aristocrazia ed imprenditoria, così come attento verso il prossimo prestando la sua attività in veste di volontario presso diverse associazioni di beneficenza.