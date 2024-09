E’ cominciata per l’A.s.d. Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro una nuova stagione sportiva

Ci si prepara ad accogliere il maestro internazionale di scacchi Roberto Messa

Una nuova stagione sportiva, che si preannuncia ricca di iniziative e di appuntamenti, è iniziata per l’associazione sportiva dilettantistica Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro, che, sotto la guida di Maurizio Leone, allenatore di scacchi da quarant’anni e responsabile regionale CSEN del settore scacchi, dal 1994, opera con il principale impegno di curare la preparazione scacchistica teorico-pratica degli iscritti e di diffondere il gioco degli scacchi in tutta la Calabria, nonché di promuovere e organizzare manifestazioni sportive scacchistiche di qualunque livello sul territorio regionale.

E difatti uno dei primi importanti appuntamenti della stagione, attesissimo dai numerosi allievi della Pushwooders’ Chess Academy, è lo stage con il maestro internazionale Roberto Messa, che si terrà il 28 e il 29 settembre. Divenuto maestro nel 1976, Messa ha vinto il campionato italiano del 1981 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Scacchista professionista, dal 1981 al 1987, ha fatto parte della nazionale italiana alle Olimpiadi scacchistiche di Lucerna 1982 e Dubai 1986, dove ha terminato imbattuto con 6,5 punti su 9.

Nel 1981 si è classificato secondo al campionato italiano di Arcidosso, e lo stesso anno si è classificato primo nel torneo di Albena (Bulgaria), conquistando il titolo di maestro internazionale. Nel 1988 ha iniziato ad occuparsi della direzione di diverse riviste di scacchi. E, dal 1990 ha assunto la direzione di “Torre & Cavallo, Scacco!”, di cui è attualmente anche editore. Nel 2000 ha lanciato la prima rivista scacchistica web italiana “Messaggero Scacchi”, insieme al maestro FIDE Dario Mione. Sia nel 2023 che nel 2024 al Campionato Mondiale FIDE a squadre Seniores over 65, Messa, insieme ad altri importanti scacchisti, ha rappresentato l’Italia che si è classificata, nel 2023, al quarto posto e, nel 2024, al quinto posto.

Lo stage con il maestro Messa è un’opportunità di approfondimento che il presidente Leone ha voluto concedere ai tanti iscritti dell’associazione e ai giocatori con esperienza di torneo di scacchi CSEN e/o federali. “Ho scelto il maestro Messa – ha dichiarato Maurizio Leone – perché è uno scacchista altamente qualificato, che ha ottenuto importanti risultati a livello agonistico, con un’ottima didattica e tanta esperienza, riconosciuto nel mondo sportivo scacchistico.

Sono onorato di poterlo accogliere a Catanzaro”. Con l’esperto internazionale di scacchi si preannuncia una collaborazione periodica, che di certo, come sottolineato dal presidente Leone, consentirà agli allievi di migliorare le loro performance al fine di raggiungere obiettivi sempre piu’ soddisfacenti a livello agonistico.

E non finisce qui: la Pushwooders’ Chess Academy inizierà un corso di divulgazione scacchistica all’Università della Terza Età di Catanzaro. A riprova che gli scacchi non conoscono limiti di alcun genere e possono essere praticati a qualunque età.

Inoltre, dopo l’entusiasmo raccolto l’anno scorso, al Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro, è ricominciato “Scacchi per tutti”. Un progetto, rivolto a minorenni presi in carica dalle comunità e dai servizi sociali, che ha preso le mosse da “Sport per tutti-Carceri”, modello d’intervento sportivo e sociale portato avanti dal Ministero per lo Sport e i Giovani, realizzato dal Dipartimento per lo Sport in collaborazione con Sport e Salute. Il progetto sta proseguendo coinvolgendo i giovani della Comunità ministeriale.

Sarà, poi, diretto ai ragazzi dei Servizi sociali minorili. Per finire con i giovani dell’Istituto Penitenziario. Nella terza settimana di ottobre, sarà organizzato un corso di istruttore di scacchi di primo livello e di direttore di gara rivolto agli operatori e a tutto il personale del Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro.

Non mancano in cantiere diversi tornei, alcuni dei quali consolidati nella storia dell’associazione di scacchi catanzarese: il Torneo di San Valentino, che darà spazio anche ai diversamente abili; il Torneo Eteroscacchi; il Torneo Multivelocità; Torneo Floreale a Cittanova; il Torneo Mc Donald’s; il Memorial Mirabelli; il Memorial Cosentino; la Coppa Calabria CSEN Scacchi. Tanti eventi che consentiranno ai giocatori di confrontarsi e mettere a frutto tutte le conoscenze acquisite nel corso delle varie lezioni teorico-pratiche tenute ogni settimana da Leone.

Conoscenze, che unite ai molteplici elementi, fra cui destrezza, personalità, fantasia, che possono determinare la vittoria o meno di una partita, saranno fondamentali per la partecipazione alle numerose manifestazioni sportive italiane.

Non rimane che attendere il prestigioso stage con il maestro internazionale Roberto Messa. E poi catapultarsi nei tanti eventi organizzati dalla Pushwooders’ Chess Academy a margine dei corsi tenuti con successo nelle diverse sedi dell’associazione.