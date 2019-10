E’ di un rumeno di 39 anni il cadavere rinvenuto in fondo ad un dirupo

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Crotone hanno identificato il cadavere rinvenuto il 30 settembre scorso in località Fondo Concio del comune di Isola di Capo Rizzuto. Si tratta di un uomo di nazionalità rumena, Augustin Ion, di 39 anni.

I militari sono giunti alla sua identificazione dopo serrate indagini esperite a seguito del rinvenimento del cadavere. A riconoscerlo – grazie ad alcune cicatrici sul corpo – è stata una sorella, che vive ad Isola Capo Rizzuto. Ion, che risulta senza fissa dimora, era deceduto da circa 5 giorni.

L’ispezione cadaverica, il magistrato non ha disposto autopsia, ha evidenziato che le cause della morte non sono attribuibili a violenze. Sono stati eseguiti degli esami tossicologici per evidenziare l’eventuale presenza di veleni.

