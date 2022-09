È morta la piccola Sofia di Serra San Bruno, era stata trasferita a Roma con un volo sanitario

Non ce l’ha fatta la bimba calabrese di 5 anni che lo scorso 23 agosto era stata trasferita d’urgenza con un volo sanitario partito da Lamezia Terme al Bambino Gesù di Roma a causa di un’insufficienza epatica acuta.

La piccola Sofia, originaria di Serra San Bruno, è deceduta nell’ospedale pediatrico dove era stata ricoverata anche dopo la riscontrata positività al Covid.

“Il dolore per la scomparsa della piccola Sofia – è scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Serra San Bruno – ha spezzato il fiato e il cuore di un’intera comunità, non lasciando spazio alle parole. L’amministrazione comunale e i cittadini tutti esprimono il loro più profondo cordoglio ai familiari della piccola. Riposa in pace dolce Sofia”.

La bambina era stata trasferita attraverso un volo sanitario, disposto della Prefettura di Cosenza, della Squadra aerea dell’Aeronautica militare. Il velivolo militare a Lamezia Terme ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la piccola paziente e l’equipe medica dell’Annunziata ed era poi atterrato all’aeroporto di Ciampino.