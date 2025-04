È morto a oltre 101 anni Francesco Brandi

È “tornato alla casa del Padre”, munito dei conforti religiosi, Francesco Brandi, nato a Cropani il 21 novembre del 1923; nel novembre prossimo avrebbe compiuto 102 anni. Era ospite, amorevolmente assistito, nella Comunità alloggio per anziani San Sebastiano di Cropani, struttura fondata dal sacerdote benemerito don Alfonso Velonà.

L’ultracentenario originario di Cuturella di Cropani, marito e padre amorevole di sei figli e nonno straordinario, ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale conoscendone le sofferenze e i grandi cambiamenti.

Una vita segnata dalle fatiche in campagna, per contribuire con grande impegno al benessere della sua famiglia. Sensibile, leale, altruista, nonno Ciccio ha rappresentato un patrimonio di saggezza e di esperienza per i famigliari e per tutti quelli che lo hanno conosciuto.

I suoi compleanni ad età così ragguardevoli sono stati festeggiati con grande affetto, come in una grande famiglia. “La sua lunga vita – precisa la Comunità alloggio per anziani San Sebastiano di Cropani – è stata attraversata da eventi che hanno segnato profondamente il nostro tempo, e la sua presenza nella nostra comunità è stata per tutti noi motivo di grande rispetto e ammirazione.

Nonno Ciccio, così affettuosamente lo chiamavamo, non era solo un ospite della nostra struttura, ma un testimone vivente della storia. Ha vissuto sulla propria pelle l’orrore della guerra, affrontandola con il coraggio e la forza d’animo di chi non si arrende di fronte alle prove più dure.

La sua esistenza è stata un esempio di resilienza e dignità, e il solo ascoltare il suo vissuto ci faceva comprendere il valore del silenzio, della memoria, della pace.

Raggiungere i 101 anni – sono sempre le parole della Comunità alloggio per anziani San Sebastiano – è un traguardo raro e prezioso, e Nonno Ciccio lo ha fatto con la sobrietà e la forza di chi ha conosciuto il dolore ma ha saputo andare avanti, passo dopo passo.

Ogni giorno trascorso con lui era un dono, una finestra aperta su un passato che troppo spesso dimentichiamo, ma che in lui prendeva forma e voce. Caro Nonno Ciccio, ci lasci un vuoto profondo, ma anche l’onore di averti conosciuto e accompagnato in un tratto importante del tuo lungo cammino.

La tua memoria – conclude la Comunità alloggio per anziani San Sebastiano di Cropani – rimarrà viva nei nostri cuori, come simbolo di resistenza, di vita vissuta e di dignità. Riposa in pace. I tuoi 101 anni e il tuo coraggio nelle guerre resteranno per sempre parte della nostra storia”.

Al vissuto di Francesco Brandi petaltro si era anche interessato lo storico Mario Saccà, già presidente dell’Associazione Calabria in Armi ed ex assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, che avrebbe voluto intervistarlo come raro superstite dell’ultimo conflitto mondiale.