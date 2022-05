È morto Ciriaco De Mita, ex premier e segretario della Dc. Aveva 94 anni

Si è spento Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco, nonché ex presidente del Consiglio: aveva 94 anni. De Mita è morto nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino – e non, come riferivano le prime notizie, nella sua casa di Nusco – dove era ricoverato per seguire un percorso di riabilitazione dopo la rottura del femore: il decesso è avvenuto alle prime luci di questa mattina, giovedì 26 maggio 2022.

Ad annunciare la morte di Ciriaco De Mita è stato il vicesindaco, Walter Vigilante. Lo scorso aprile le condizioni di salute di De Mita avevano destato preoccupazione: l’ex premier era infatti stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per una ischemia.

Nel febbraio del 2022, invece, il sindaco di Nusco era stato ricoverato, proprio all’ospedale Moscati, per essere sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla rottura, come detto precedentemente, di un femore: l’operazione era riuscita e De Mita era tornato a casa.