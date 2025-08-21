È morto il 22enne accoltellato durante una rissa in spiaggia, donati gli organi

È morto dopo due giorni di agonia Filippo Verterame, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito martedì mattina durante una violenta rissa in spiaggia a Le Cannella. Il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio presso il Policlinico “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

​

La vita di Filippo è stata spezzata da una singola coltellata alla gola. Dopo il ferimento, era stato immediatamente portato all’ospedale di Crotone per un primo intervento e, a causa della gravità della situazione e della massiccia perdita di sangue, era stato trasferito d’urgenza a Catanzaro con l’elisoccorso. Nonostante una seconda delicata operazione e gli sforzi dei medici, le sue condizioni non gli hanno lasciato scampo.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità, e il dolore è stato espresso pubblicamente dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga.

In una nota commossa, la prima cittadina ha ribadito il suo cordoglio: “Ho appreso poco fa che il nostro giovane compaesano Filippo purtroppo ci ha lasciati. La violenza non deve essere mai la soluzione e va sempre condannata, ed è nostro dovere impegnarci a cercare ogni giorno e in ogni questione la soluzione attraverso il dialogo e il rispetto dell’altro.”

A fronte di questa tragedia, un gesto di immensa generosità ha illuminato il buio del dolore. I genitori di Filippo, in un atto di speranza, hanno scelto di donare gli organi del figlio.

La sindaca ha voluto sottolineare questo gesto: “Da questo dolore è nato un gesto di immenso amore: i suoi genitori hanno scelto di donare i suoi organi affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza, di luce nel buio. Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire.”

​La comunità si stringe ora attorno alla famiglia di Filippo, condividendo il lutto e onorando il ricordo di un ragazzo la cui vita è stata brutalmente interrotta, ma che ha saputo, anche nella morte, donare una nuova possibilità ad altri.