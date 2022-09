«È stata dura ma non abbiamo aumentato i prezzi»: spopola sui social il post della Gelateria Fortino

È un momento molto difficile per molte attività. L’aumento del gas e dell’energia elettrica insieme al caro prezzi rende ogni giorno sempre più difficile il lavoro di molte attività ormai con le spalle al muro e con grandi difficoltà.

Proprio per questo ha destato molta ammirazione il post pubblicato sui social network, su Facebook e su Instagram, dalla rinomata e pluripremiata Antica Gelateria Fortino di Cariati, in provincia di Cosenza: «Anche questa stagione estiva è finita ed anche quest’anno siete stati tantissimi. Grazie. La Famiglia Fortino vi ringrazia tutti: uno per uno. A noi non è andata bene come negli anni scorsi. Però questo lo sapevamo già. Il caro bolletta (energia elettrica in particolare), e l’aumento del costo di un pò tutti i prodotti ha colpito anche le nostre attività. Però non abbiamo voluto alzare i prezzi dei nostri gelati neanche di un centesimo: è stata una nostra scelta precisa. Perchè noi non dimentichiamo chi sceglie la nostra Gelateria ormai da anni e pensiamo che a volte tocca anche a noi dare qualcosa ai nostri clienti. Noi abbiamo potuto farlo e l’abbiamo voluto fare anche se è stato davvero molto difficile. L’abbiamo fatto con il cuore e speriamo che tutti voi possiate apprezzarlo. Speriamo, inoltre, di poter continuare a mantenere inalterati i nostri prezzi senza aumenti ma, soprattutto, speriamo che tutto questo possa finire presto… Buona vita a tutti da parte nostra e, soprattutto, grazie di cuore a tutti voi».

Centinaia i commenti ottenuti dai molti cittadini che hanno compreso, condiviso ed apprezzato il gesto e lo spirito che ha animato l’Antica Gelateria Fortino. C’è Antonella Pitaniello che scrive «Quest’estate a Cariati mi è venuto da pensare proprio a questo diverse volte, siete stati onesti a non aumentare i prezzi dei vostri gelati (buonissimi), nonostante la produzione artigianale e con gli aumenti che avete subito, a differenza di molti altri e di molte altre attività del paese che hanno fatto proprio il contrario. Complimenti!»

Bruno Tucciarone dice «che non abbiate aumentato i prezzi vi fa solo molto onore. Evidentemente avete scelto di guadagnare di meno e andare incontro ai vostri clienti.Bravi!» e Concetta Nugnes afferma «non ho mai gustato i vostri gelati né so dove siete, ma dopo aver letto questo post non posso che augurarvi tutto il bene del mondo, buona vita». Mentre Paola Amura scrive «siete dei grandi lavoratori e soprattutto grandi persone, noi da Napoli ogni volta che veniamo in Calabria vi scegliamo perché davvero siete numeri uno grazie grazie grazie con il cuore. Ci vediamo l’anno prossimo».

Infine, c’è il messaggio di Silvana Bianco «il miglior gelato del mondo. Io lo compravo “porta a porta”, con il visionario nonno Leonardo Fortino. Un uomo di altri tempi che, oggi sarebbe stato premiato perché era avanti con i tempi» e poi aggiunge «dimenticavo, ero una piccola bambina, quando compravo il gelato…ora sono una donna adulta».

Perché l’Antica Gelateria Fortino a Cariati ed a Cirò Marina oggi è diretta dalla terza generazione di maestri gelatieri: giovani capaci e laboriosi ma anche capaci di scelte che nascono dalla passione per il proprio lavoro e dall’amore per i propri clienti.