È ufficialmente nato a Chiaravalle il movimento civico “Chiara Svolta”

​È ufficialmente nato “Chiara Svolta”, movimento civico che si propone di dare una svolta decisiva alla politica e al futuro di Chiaravalle Centrale. L’iniziativa nasce dall’impegno di un gruppo di giovani donne e uomini del territorio uniti dalla volontà di cambiare il modo di fare politica nella nostra cittadina.

​”Abbiamo deciso di scendere in campo perché crediamo fermamente che Chiaravalle Centrale meriti di più”, dichiarano i promotori del movimento. “La nostra città ha perso centralità e opportunità, e riteniamo sia arrivato il momento di invertire questa tendenza con idee fresche e un approccio completamente nuovo alla gestione della cosa pubblica”.

​Il simbolo del gruppo, che richiama l’alba di un nuovo giorno tra le montagne, rappresenta metaforicamente la rinascita che il movimento intende portare a Chiaravalle Centrale.

​Il movimento si propone di affrontare con determinazione le emergenze che affliggono il territorio:

​Il progressivo smantellamento dei servizi sanitari;

​Il degrado ambientale;

​La pressione fiscale insostenibile;

​L’inadeguatezza delle infrastrutture viarie;

​L’emorragia demografica che sta svuotando il paese.

​”Il vivere quotidianamente la nostra comunità ci ha permesso di toccare con mano i problemi reali della città e di comprendere quanto sia urgente un cambio di passo. Abbiamo visto da vicino come la nostra Chiaravalle stia cadendo in degrado, e questo ci ha convinti della necessità di strutturare un movimento organizzato che possa dare equità, legalità e trasparenza a tutta la cittadinanza. Il nostro obiettivo è quello di intervenire come libero movimento con spirito propositivo a costruire e migliorare con un progetto socio-politico e culturale serio e condiviso che restituisca alla città il ruolo che merita nel panorama provinciale e regionale”.

​Tra i cofondatori del movimento figura il Consigliere Comunale di opposizione Vito Maida, che in questi anni ha portato avanti importanti battaglie su tematiche cruciali. “Intendiamo rafforzare l’impegno su queste tematiche fondamentali per portare avanti tutte quelle battaglie necessarie per riprendere la nostra comunità”, dichiarano i fondatori.

​Il movimento si caratterizza per la sua natura inclusiva e aperta: “Chiara Svolta” mira a generare un senso di appartenenza e di unità, anteponendo gli obiettivi collettivi a tutto il resto. Per questo, il movimento INVITA tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza politica, ad aderire al progetto. L’appello è rivolto in particolare a giovani, professionisti, imprenditori, associazioni e gruppi politici.

​”Crediamo nella politica della competenza e del merito. Chiaravalle Centrale ha enormi potenzialità inespresse: dalla sua posizione strategica alle sue tradizioni culturali, dalle opportunità turistiche alle eccellenze agroalimentari. È tempo di valorizzare tutto questo con una classe dirigente all’altezza delle sfide del futuro”.

​Prossimamente, “Chiara Svolta” organizzerà una serie di incontri e una campagna di ascolto del territorio per raccogliere proposte e suggerimenti avanzati con spirito costruttivo.

​”Il cambiamento inizia oggi”, concludono i promotori. “Chiaravalle Centrale può e deve tornare a essere protagonista del proprio destino, liberandosi dai personalismi e dalle logiche che l’hanno portata al declino”.

​I Fondatori:

Sara Corrado, Maria Grazia Gullà, Fabio Fabiano, Giuseppe Bruno, Pietro Tassone e Vito Maida.