“E’ vero, ho mandato sms a tuo marito”. Lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Nella casa del Grande Fratello Vip continua a succedere davvero di tutto. Come in altre occasioni, la protagonista è Elisabetta Gregoraci che ancora una volta litiga con la bella Gulia Salemi. Non solo quindi il suo presunto flirt con Pierpaolo Petrelli all’ interno della casa più spiata d’Italia; la bella Elisabetta continua a dividere il popolo del web e dei social anche per il suo atteggiamento con la Salemi.

Giulia Salemi ammette di aver mandato messaggi al marito di Elisabetta Gregoraci.

“Si è vero ho mandato sms a tuo marito” ecco le parole di Giulia Salemi. La modella afferma di aver mandato sms “normalissimi e generici, non legati a secondi fini” a Flavio Briatore per ringraziarlo della sua ospitalità nei locali; la Gregoraci va su tutte le furie e afferma che avrebbe dovuto mandare messaggi anche a lei in quanto moglie (all’epoca) del proprietario del locale.