​Eccellenza calabrese nella ricerca scientifica: il gastroenterologo Ludovico Abenavoli tra i “World’s Top 2% Scientists”

​Il professore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro entra nella prestigiosa classifica della Stanford University. La dedica: “Alla mia terra, ai miei pazienti e alla mia famiglia”.

​CATANZARO – Un prestigioso riconoscimento internazionale incornicia il lavoro e la dedizione della ricerca medica calabrese. Ludovico Abenavoli, professore ordinario di Gastroenterologia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, è stato inserito nella “World’s Top 2% Scientists”, la celebre classifica stilata dalla Stanford University in collaborazione con l’editore scientifico Elsevier, che individua il 2% dei ricercatori più citati al mondo per il loro impatto scientifico.

​Un traguardo di altissimo profilo che premia un percorso accademico e professionale solido, iniziato con la laurea in Medicina nel 2002 presso l’Università Cattolica di Roma, proseguito con la specializzazione in Medicina Interna nel 2007 e il conseguimento del dottorato di ricerca a Tor Vergata nel 2011.

​Un legame forte con la “Magna Graecia” e una proiezione internazionale

​Il legame del prof. Abenavoli con l’Ateneo di Catanzaro affonda le sue radici nel 2008, anno in cui ha preso il via la sua carriera scientifica all’UMG come ricercatore, per poi diventare professore associato nel 2016 e infine ordinario nel 2024.

​Parallelamente all’attività in Calabria, Abenavoli ha mantenuto un forte profilo internazionale, insegnando come visiting professor in prestigiosi atenei in Francia, Algeria, Serbia, Romania e Ucraina. Dal 2022, inoltre, mette la sua esperienza globale al servizio degli studenti coordinando il programma Erasmus per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

​”Un riconoscimento al lavoro di squadra e alla determinazione”

​Accogliendo la notizia del suo inserimento tra le eccellenze mondiali, il docente ha voluto sottolineare la dimensione corale di questo successo:

​”Essere incluso nella classifica dei migliori ricercatori del mondo è il riconoscimento internazionale ad anni di impegno e al lavoro condiviso con il mio gruppo di ricerca. Dietro ogni risultato ci sono passione, lavoro, sacrifici e una visione che diventa programmazione quotidiana.”

​La dedica e la forza di superare gli ostacoli

​Un traguardo così importante rappresenta anche un momento di bilanci personali e gratitudine. Il professore ha voluto dedicare questo successo a tre pilastri della sua vita: “Alla mia terra, ai miei pazienti, alla mia famiglia”.

​Nel suo commento, tuttavia, non manca una riflessione profonda sui momenti complessi del suo percorso professionale e sulle sfide affrontate lungo la strada:

​”Un pensiero va anche a chi, anziché sostenermi, ha ostacolato il mio cammino. Le difficoltà mi hanno insegnato a perseverare e a mantenere viva la passione per il mio lavoro.”

​Il riconoscimento ottenuto da Ludovico Abenavoli non rappresenta solo un motivo di orgoglio personale, ma conferma ancora una volta come l’Università Magna Graecia di Catanzaro sappia esprimere vertici di valore scientifico capaci di dialogare con la comunità medica globale.