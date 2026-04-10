Eccellenza culinaria al Mediterranea Village – Dai Cuochi Pittagorici alle Stelle Michelin, tutti in scena a Catanzaro: 15 giorni al via

Mancano solo 15 giorni all’inaugurazione del Mediterranea Village, l’innovativo format che trasforma la Dieta Mediterranea — già riconosciuta a livello mondiale come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO — in un percorso interattivo di salute e cultura, si prepara a inaugurare la sua tappa calabrese.

Dal 24 al 28 aprile 2026, l’Ente Fiera “G. Colosimo” di Catanzaro diventerà un villaggio dinamico dove l’alta cucina incontra il benessere psicofisico, rendendo il pubblico protagonista attivo di un’esperienza di apprendimento e divertimento

Il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato da un parterre di professionisti di fama internazionale, chiamati a tradurre i principi scientifici della Dieta Mediterranea in piatti quotidiani equilibrati e gustosi.

Lo chef Alessandro Circiello, volto della sana alimentazione e presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio, offrirà showcooking educativi volti a nutrire la consapevolezza dei visitatori, spiegando le basi nutrizionali delle ricette mediterranee

Accanto a lui, la scena sarà dominata dai Cuochi Pittagorici, un’associazione regionale dedicata alla valorizzazione della cucina locale basata sulla filosofia di Pitagora, che unisce sapientemente tradizione e innovazione. Esponenti di spicco come Luigi Quintieri, Michele Alessio, Giampiero Monterosso, Enzo Cannatà, Rocco Iannì, Pierluigi Vacca, Paolo Caridi e Salvatore Murano trasformeranno le risorse del territorio in vere e proprie opere d’arte culinaria. La super squadra di ospiti includerà, inoltre, la stella Michelin Antonio Abbruzzino; Carmelo Fabbricatore, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Calabria e Amy Riolo, celebre autrice e ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo che interverrà in videocollegamento.

La direzione delle aree tematiche sarà affidata allo chef imprenditore Antonio Franzè, mentre il maestro pizzaiolo Michele Intrieri, fondatore della Scuola Italiana di Pizza, coordinerà l’area dedicata a questa eccellenza.

Il supporto operativo sarà garantito da dieci chef dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, presieduta da Domenico Origlia, che si occuperanno degli show cooking e terranno alcune masterclass. Gli studenti dell’IIS Rita Levi Montalcini-IPSCEOA di Botricello, guidati dalla dirigente Giovanna Moscato, affiancheranno l’organizzazione in ogni fase del progetto.

Mediterranea Village è ideato e prodotto da Planet Multimedia, realtà italiana specializzata in format educativi ed esperienziali, sotto la guida di Emanuele Gambino, imprenditore e creatore di progetti, quali Il Cervellone, High School Game e Travel Game che uniscono intrattenimento, educazione e partecipazione attiva.

Il coordinamento operativo del progetto è affidato alla project manager Graziella Cirillo, mentre Mac Media affianca l’organizzazione in qualità di partner strategico per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione delle partnership territoriali e Roberto Talarico è il responsabile area artistica e comunicazione. Main Mobility Partner sarà AMC Spa che consentirà a centinai di studenti di raggiungere l’Ente Fiera in modo semplice, sicuro e sostenibile, con un servizio di traporto dedicato che collegherà le scuole all’evento.

La mission del progetto è educare divertendo, utilizzando strumenti di gamification e intrattenimento intelligente per insegnare a scegliere e vivere il cibo in modo consapevole.

Proseguono, intanto, le attività con gli studenti della provincia di Catanzaro: il 14 aprile all’IIS Rita Levi Montalcini-IPSCEOA di Botricello, il 15 all’Istituto Alberghiero-IPSSEOA di Soverato, il 16 al Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro e il 23 all’I.C. Casalinuovo. L’appuntamento principale resta fissato dal 24 al 28 aprile 2026 a Catanzaro, per vivere un’esperienza educativa sul vivere bene che coinvolgerà, successivamente, tutta l’Italia.