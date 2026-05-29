Eccellenza soveratese alla Sapienza: Alessia Calderoni premiata come miglior laureata del corso di Psicologia


Dott.ssa Alessia Calderoni

Mercoledì 27 maggio 2026, l’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma ha ospitato la tredicesima edizione della Giornata del laureato, un evento promosso e curato dalla Fondazione Roma Sapienza, insieme con Sapienza Università di Roma e in sinergia con NoiSapienza Associazione Alumni, l’associazione che riunisce gli ex studenti dell’Università.

Per la prima volta fra i premiati c’è anche la soveratese (diciamo soveratana che fa più effetto) Alessia Calderoni, alla quale è stata riconosciuta la Laurea di Eccellenza per la facoltà di Medicina e Psicologia, in quanto ritenuta la miglior laureata nel Corso di Psicologia applicata ai contesti Clinici e della Salute, conseguita con il voto di 110 e lode.

E’ prossima una pubblicazione scientifica sul Journal of Pediatric Surgery tratta dalla sua tesi di laurea. Si tratta di un riconoscimento al merito e alla carriera di ricerca scientifica ed accademica, svolto dalla neo-psicologa, ritenuta tra i migliori talenti dell’Ateneo Romano per l’anno accademico 2023/2024.

L’apertura della cerimonia ha visto i saluti della Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, del Presidente della Fondazione Roma Sapienza Eugenio Gaudio e dal Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, laureato illustre della Sapienza, che ha tenuto una lectio brevis dal titolo “Una repubblica fondata sul lavoro”.

La manifestazione si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco da parte dei laureati Eccellenti, sullo scalone monumentale del Palazzo del Rettorato.

Soverato News