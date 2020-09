“Ecco la lettera della ditta che attua il lavoro di manutenzione sul depuratore di Santa Caterina dello Jonio”

“Con questo scritto, non si vuole veicolare che il depuratore funzioni sempre al 100%.

Vi faccio un esempio, cari cittadini.

Ad oggi il nostro impianto è come un veicolo che ha percorso 1.000.000 di Km e che funziona grazie alla manutenzione delle ditte che finora hanno operato.

Ma teniamo ben presente che ha percorso questi 1.000.000 di km e che se dovesse lasciarci a piedi, potrebbe essere una causa naturale”.

“Bene, nel nostro caso, per evitare che un fenomeno del genere potesse verificarsi, già lo scorso anno con delibera di Giunta n°57 del 07/06/2019 abbiamo presentato un progetto alla Regione Calabria per “interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, efficientamento e potenziamento degli impianti di depurazione” per un finanziamento di 650.000€.

Inizialmente non siamo rientrati perché sono stati considerati beneficiari i comuni calabresi che, in termini di depurazione, avevano un’infrazione con la Comunità europea”.

“Nonostante tutto, qualche giorno fa ho avuto un incontro presso la Cittadella Regionale al termine del quale ho potuto constatare di essere stati inseriti in una nuova programmazione.

Mi hanno garantito, infatti, che fra qualche mese sarà erogato il finanziamento per intervenire incisivamente su tutto l’impianto.

Vi lascio alla lettura di questa lettera che mi è stata inoltrata stamattina dalla ditta che effettua attualmente la manutenzione sul depuratore!” Lo rende noto in un comunicato il Sindaco di Santa Caterina dello Jonio, Francesco Severino.