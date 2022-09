Ecco Marguerite, lo yacht da 61 metri nel mare di Soverato

Naviga attualmente sotto bandiera delle Cayman Islands il mega Yacht “Marguerite” che da ieri mattina – come scrive il Quotidiano del Sud – è ancorato dinanzi alle coste Soverato, al largo delle limpide acque della baia dell’Ippocampo.

È giunta a Soverato, dopo essere partita dall’isola di Mykonos in Grecia ad inizio mese – come si può evincere, spulciando in rete – dalla mappatura della rotta che ha percorso dal mese di luglio ad oggi.

Costruita nel 2004, la nave misura una lunghezza di 61 metri ed una larghezza di 12 metri, con tre ponti, diverse cabine, sala tv e quant’altro può rendere confortevole ed esclusiva una vacanza a bordo di questa meraviglia che con il suo bianco sfavillante sta incantando i diversi curiosi che l’ammirano in tutta la sua bellezza dalla terra ferma, come da un semplice pedalò.