Ecco quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

Nella casa del Gf Vip, continua la speciale amicizia fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Anche nel fine settimana i due si sono mostrati piuttosto vicini. Elisabetta apprezza, senza però concedere troppo.

In attesa delle prossime evoluzioni, la Gregoraci sembra essere la protagonista indiscussa dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip e molti telespettatori, inoltre, hanno notato gli accessori e i gioielli griffati che sta sfoggiando l’ex moglie di Briatore nella casa del Gf.

Molti, infatti, si domandano sulle ‘entrate’ della Gregoraci: quanto guadagna al Grande Fratello Vip? Secondo alcune indiscrezioni, il cachet sarebbe davvero molto alto.

I compensi dovrebbero aggirare sui 10/20 mila euro a settimana in base alla popolarità del personaggio più ci sono altri 8 mila euro a puntata per gli ospiti in studio. Chi riesce ad arrivare fino alla fine del programma ha la possibilità di vincere il montepremi di 100mila euro (50mila andranno in beneficenza).