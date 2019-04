ECDL Digital Marketing: percorso di certificazione aperto a tutti targato IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato

In una visione sempre più attuale ed al passo con i nuovi sistemi di marketing digitale, l’IIS “Guarasci-Calabretta” organizza un percorso di formazione e certificazione per conseguire l’attestato “ECDL Specialised – Digital Marketing”. Le tematiche affrontate durante il corso andranno dalle diverse modalità di essere presenti e ben visibili sul web a come selezionare parole chiave utili all’ottimizzazione sui motori di ricerca, alla possibilità del marketing e della pubblicità online, via posta elettronica e su dispositivi mobili.

Oltre all’importanza che riveste nell’ambito degli indirizzi di studio del settore Tecnico Economico è utile ricordare che la certificazione viene riconosciuta nella Pubblica Amministrazione ai fini del punteggio nelle graduatorie docenti e ATA, nelle Università sottoforma di credito formativo nonché nelle Aziende.

La frequenza al corso della durata di quattro ore da ripartirsi in due lezioni pomeridiane, tenuto da un docente di Economia Aziendale, consente di raggiungere un livello di conoscenza sufficiente per sostenere l’esame. Il test di certificazione “Digital Marketing” prevede trentasei domande (teoriche e pratiche) alle quali rispondere in quarantacinque minuti di tempo.

Come per le altre certificazioni della famiglia ECDL il test è superato se le risposte corrette raggiungeranno la soglia del 75% equivalenti a ventisette risposte corrette. Il costo da sostenere, nel caso il candidato sia già in possesso di “skills card Nuova ECDL”, è di € 50,00 e comprende il corso di formazione e l’esame.

Qualora non si abbia alcuna skills card è possibile richiederne l’attivazione contestualmente all’iscrizione, al costo di € 100,00 sempre comprensivo del corso di formazione ed dell’esame. Sia il corso che gli esami sono svolti presso la sede ITE dell’IIS “Guarasci-Calabretta”. Per iscriversi utilizzare il modulo predisposto all’indirizzo web www.itcalabretta.gov.it/digitalmarketing entro il 10 maggio 2019.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.itcalabretta.gov.it oppure rivolgersi al prof. Antonio Colacino al n. 334 2160424.

Salvatore Moio