Edificio pericolante a Catanzaro: avviate procedure urgenti per messa in sicurezza

A seguito di un crollo interno accertato dai Vigili del Fuoco all’interno di un fabbricato che si affaccia su via Carlo V, si è resa necessaria, in via immediata e precauzionale, la chiusura di un tratto della strada per garantire la tutela della pubblica incolumità.

Durante le verifiche, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato il cedimento di porzioni interne dell’immobile. L’evento già verificatosi ha determinato una condizione di grave precarietà statica del fabbricato, con un potenziale rischio per pedoni e veicoli in transito. Di fronte a un quadro di tale delicatezza, la priorità assoluta è stata mettere in sicurezza l’area e prevenire qualsiasi possibile conseguenza.

Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del tratto strettamente interessato, una misura che resterà in vigore per il tempo tecnico strettamente necessario alla gestione dell’emergenza e alla definizione degli interventi conseguenti. Si tratta di una decisione assunta con senso di responsabilità, nella consapevolezza che la sicurezza delle persone viene prima di ogni altra valutazione.

Parallelamente, l’Amministrazione sta operando su due distinti canali:

• nei confronti della proprietà privata, già più volte diffidata in passato alla messa in sicurezza dell’immobile, affinché provveda con urgenza a tutti gli interventi necessari per eliminare le condizioni di pericolo;

• sul piano amministrativo, con l’attivazione delle procedure per la redazione di un’ordinanza di demolizione dell’immobile, alla luce delle gravi condizioni strutturali riscontrate.

La scelta adottata è esclusivamente orientata alla salvaguardia della sicurezza collettiva. Comprendiamo pienamente i disagi che la chiusura potrà comportare per la viabilità e per la quotidianità dei cittadini, ma riteniamo imprescindibile intervenire con tempestività quando si manifestano situazioni concrete di rischio.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno completati gli accertamenti tecnici e definiti gli interventi risolutivi, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima condizioni di piena sicurezza per tutti.