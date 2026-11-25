In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, si è svolto questa mattina, presso l’Auditorium “Lucia Mazza” del plesso Bambinello Gesù dell’Istituto Comprensivo “Catanzaro Mater Domini – Nord Est Manzoni”, un significativo momento di sensibilizzazione, confronto e approfondimento dedicato a una delle più gravi emergenze sociali e culturali del nostro tempo.

L’iniziativa, dal titolo «Incontro – Dialogo – Consapevolezza», ha rappresentato un’importante occasione di crescita collettiva, coinvolgendo bambine, bambini, docenti e genitori in un percorso educativo volto a promuovere la cultura del rispetto, della parità, della gentilezza e della libertà individuale.

Ad aprire i lavori sono stati il Dirigente Scolastico, professor Giulio Comerci, e l’Avvocato Rita Tulelli, autrice del progetto di scrittura creativa, i quali hanno rivolto ai presenti un messaggio di particolare rilevanza educativa e sociale.

Entrambi hanno sottolineato quanto sia fondamentale intervenire sin dalla più tenera età nella formazione delle coscienze, affinché il rispetto dell’altro diventi un principio irrinunciabile e un autentico patrimonio valoriale delle nuove generazioni.

Educare al rispetto significa, infatti, insegnare che amare non vuol dire possedere, controllare o esercitare forme di dominio, bensì prendersi cura, ascoltare, sostenere e riconoscere all’altra persona il diritto di essere liberamente sé stessa. Significa trasmettere il valore della dignità umana, della reciprocità e dell’autodeterminazione, contrastando ogni manifestazione di prevaricazione, discriminazione e violenza.

Particolarmente significativo è stato il percorso laboratoriale realizzato dalle alunne e dagli alunni, che hanno lavorato sulla fiaba «Il regno delle ali spezzate», scritta dall’Avvocato Rita Tulelli.

Attraverso un’attività di rielaborazione creativa e visiva, i bambini hanno avuto l’opportunità di entrare nel mondo narrativo della fiaba, reinterpretandone i contenuti, introducendo nuovi personaggi e sviluppando ulteriori elementi della storia.

Il lavoro si è concretizzato anche nella realizzazione di cartelloni, attraverso i quali i piccoli partecipanti hanno tradotto immagini, pensieri ed emozioni in messaggi di grande valore simbolico.

Un’esperienza che ha consentito di affrontare una tematica complessa attraverso il linguaggio accessibile e universale della narrazione, dimostrando come la letteratura per l’infanzia possa costituire uno strumento pedagogico di straordinaria efficacia nella prevenzione della violenza e nella promozione di relazioni sane e rispettose.

Di particolare interesse l’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Fulginiti, che ha offerto una relazione approfondita sul significato della Giornata del 25 novembre, analizzando il fenomeno della violenza contro le donne nelle sue diverse manifestazioni e soffermandosi sull’importanza della prevenzione, della consapevolezza e dell’educazione affettiva.

Con un approccio particolarmente coinvolgente e adeguato all’età dei giovani interlocutori, il professionista ha stimolato la partecipazione dei bambini attraverso domande puntuali e pertinenti, favorendo un dialogo aperto e costruttivo. Un confronto prezioso, volto a far comprendere come la violenza non si manifesti esclusivamente attraverso la forza fisica, ma possa assumere anche le forme più subdole del controllo, dell’umiliazione, della sopraffazione psicologica e della limitazione della libertà personale.

Presente all’iniziativa anche la maestra Roberta Barbaro, che ha coordinato il progetto per il plesso Bambinello Gesù, curando il coinvolgimento e la partecipazione delle classi e favorendo, altresì, l’estensione del percorso educativo al plesso di Sant’Elia. Un lavoro di collaborazione e condivisione che testimonia il ruolo fondamentale della comunità scolastica nella costruzione di percorsi formativi capaci di incidere positivamente sulla crescita individuale e collettiva.

Nel corso della mattinata è stato ribadito un principio fondamentale: il contrasto alla violenza sulle donne non può essere affidato esclusivamente alla repressione penale e agli strumenti di tutela giuridica, per quanto indispensabili, ma deve necessariamente fondarsi su una profonda trasformazione culturale. È nella famiglia, nella scuola e nei contesti di socializzazione che si costruiscono le prime consapevolezze, si apprendono i confini del rispetto reciproco e si acquisisce la capacità di riconoscere e rifiutare ogni forma di abuso e prevaricazione.

Come sottolineato nel corso dell’incontro, ciascuno può contribuire concretamente a questo cambiamento, anche attraverso un gesto di solidarietà, una parola di sostegno o il coraggio di non voltarsi dall’altra parte. Il silenzio, infatti, non deve mai trasformarsi in complicità e nessuna donna deve essere lasciata sola nella propria battaglia per la dignità e la libertà.

A conclusione della mattinata, l’Avvocato Rita Tulelli ha voluto esprimere un segno tangibile di riconoscenza e apprezzamento nei confronti dell’istituzione scolastica e delle bambine e dei bambini che hanno preso parte al progetto dedicato alla fiaba «Il regno delle ali spezzate», donando loro una targa commemorativa recante una frase contro la violenza sulle donne. Un gesto dal forte valore simbolico, destinato a custodire nel tempo il significato di una giornata che ha saputo coniugare riflessione, partecipazione e impegno educativo.

La giornata si è conclusa con un messaggio che va ben oltre la ricorrenza del 25 novembre: la cultura del rispetto non può essere un principio da evocare soltanto in occasione delle celebrazioni, ma deve tradursi in una pratica quotidiana, in comportamenti concreti e in una responsabilità condivisa. Investire nell’educazione delle nuove generazioni significa prevenire, alla radice, quei modelli culturali che alimentano la discriminazione, la disparità e la violenza. Significa insegnare alle bambine a riconoscere il proprio valore e ai bambini a comprendere che la forza autentica risiede nella capacità di rispettare, ascoltare e riconoscere la libertà altrui.

La scuola, in questo percorso, assume una funzione imprescindibile: non soltanto luogo deputato alla trasmissione del sapere, ma presidio di legalità, democrazia e formazione delle coscienze. Attraverso iniziative come quella realizzata dall’Istituto Comprensivo “Catanzaro Mater Domini – Nord Est Manzoni”, si contribuisce a costruire una società più consapevole, nella quale la dignità della persona costituisca un valore inviolabile e la libertà femminile non sia mai oggetto di negoziazione.

Perché nessuna forma di violenza può essere confusa con l’amore, nessuna prevaricazione può essere giustificata in nome dei sentimenti e nessuna donna deve essere privata del diritto di scegliere, decidere e vivere senza paura.

Le ali non devono essere spezzate: devono essere educate a volare. E il compito di una comunità autenticamente civile è quello di garantire a ogni donna la possibilità di farlo, nella piena affermazione della propria libertà, dignità e autodeterminazione.