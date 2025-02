Elena Battista 12 anni di Soverato è approdata a Sanremo New Talent

Elena inizia a cantare all età di 7 anni da quando il suo maestro di musica, alla scuola elementare, si accorge della voce di usignolo che ha Elena e ci esorta a farla andare avanti con il canto.

Si iscrive all accademia ABC di Bovalino del Maestro Costantino Scaglione,presidente dell accademia, che insieme all avv.Enrica Trichilo guidono Elena nel suo percorso musicale.

Entrambi persone con spiccato senso di amore ed empatia bei confronti di Elena e di tutti gli allievi.

Elena partecipa al talent show Calabria Got’s Talent,al concorso internazionale di musica con votazione 98/100;

Partecipa arrivando seconda in classifica nella sua categoria (kids) al Video Festival di Imola;

Partecipa al concorso je so pazzo arrivando in finalissima;

suoera le audizioni per Sanremo new talent;

Partecipa al contest televisivo The Coach svolto a Bologna;

Partecipa alle notti bianche a Soverato (2023/2024)

Partecipa al concorso “Primo palio canoro” della locride;

Apre il concerto di Gerardina Trovato;

Special guest al concorso Miss Principessa d’Europa.

Ospite a Radio Ciak e presso la rete televisiva Tele Mia e tanto altro.