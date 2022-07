Eleonora scomparsa a soli 19 anni, lutto cittadino a Montepaone

“Preso atto che la Comunità intera di Montepaone è scossa per la drammatica notizia della prematura scomparsa della nostra concittadina Eleonora Lombardo avvenuta nella giornata del 6 luglio 2022”;

“Considerato che i funerali si svolgeranno nella giornata di venerdì 8 Luglio 2022 alle ore 16.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Montepaone Lido”;

“Ritenuto opportuno e doveroso, da parte dell’Amministrazione Comunale, proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia Lombardo, e per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri, è proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 8 luglio 2022”. Lo si legge nell’avviso di proclamazione di Lutto cittadino del comune di Montepaone.