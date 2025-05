Eletto il Nuovo Papa: Robert Francis Prevost, si chiamerà Leone XIV

Robert Francis Prevost, un cardinale americano di origine agostiniana, è stato eletto come il 267° papa della Chiesa Cattolica l’8 maggio 2025, prendendo il nome di Papa Leone XIV. Ecco alcune informazioni chiave sulla sua vita e carriera:

Biografia

Prevost è nato il 14 settembre 1955 a Chicago, Illinois, da genitori di origini francesi, italiane e spagnole. Ha studiato presso l’Università di Villanova e la Catholic Theological Union di Chicago, ottenendo un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia università “San Tommaso d’Aquino” a Roma.

Ministero Sacerdotale e Episcopale

Prevost è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982 e ha prestato servizio come missionario in Perù. Nel 2014 è stato nominato amministratore apostolico di Chiclayo e vescovo titolare di Sufar. Successivamente, è stato nominato vescovo di Chiclayo nel 2015 e prefetto del Dicastero per i Vescovi nel 2023.

Cardinalato e Papato

Prevost è stato creato cardinale diacono di Santa Monica nel concistoro del 30 settembre 2023. Il 6 febbraio 2025, papa Francesco ne ha stabilito l’ingresso nell’ordine dei vescovi assegnandogli il titolo della sede suburbicaria di Albano. Dopo l’elezione come papa, ha assunto il nome di Leone XIV.

Incarichi Precedenti

– Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino (2001-2013)

– Vescovo titolare di Sufar (2014-2015)

– Amministratore apostolico di Chiclayo (2014-2015)

– Vescovo di Chiclayo (2015-2023)

– Prefetto del Dicastero per i Vescovi (2023-2025)

– Presidente della Pontificia commissione per l’America Latina (2023-2025)

Leone XIV rappresenta una nuova generazione di leader nella Chiesa Cattolica, con una vasta esperienza nella gestione di diverse responsabilità ecclesiastiche.