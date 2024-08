Eletto il nuovo Sindaco del Dadada Beach Village di Montauro

È Alessio Marcellino il nuovo Sindaco del Dadada Beach Village di Montauro. Il neo primo cittadino del celebre stabilimento balneare ubicato sul mar Jonio in provincia di Catanzaro.

Lo ha decretato il “popolo” del Dadada dopo lo spoglio avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 24 agosto. Per tutta la giornata la comunità del Dadada Beach Village si è recata, ordinatamente, alle urne individuando in Alessio Marcellino il nuovo Sindaco.

Insieme al voto, gli elettori del Dadada, hanno scritto consigli e suggerimenti ai propri candidati. Una vera e propria democrazia partecipata che fa del Dadada Beach Village un piccola città con vie, giardini, piazze, servizi e persino un museo. Marcellino ha raccolto il consenso della maggior parte dei “cittadino” e villeggianti che ogni estate “vivono” nel Dadada Beach Village.

Quello che sembra un gioco estivo, al Dadada Beach Village è vissuto molto seriamente: il Dadada nasce infatti come un vero e proprio modello di città in scala, e i “residenti” sotto gli ombrelloni ottengono un vero e proprio certificato di residenza completo di dati anagrafici, via e numero civico.

Le aree del Dadada sono infatti suddivise in quartieri, vie (con regolare numerazione civica), giardini con una ricca varietà di piante mediterranee, e non mancano i servizi quali ristorante, pizzeria, area giochi, area cinema, persino il museo di arte contemporanea (ormai celebre Dadada Beach Museum), il tutto con un occhio sempre attento al rispetto dell’ambiente: per questo motivo sono state predisposte anche le isole ecologiche di ogni “quartiere” dove è richiesta rigorosamente la raccolta differenziata da parte di tutti i “cittadini” o “villeggianti”, al fine di mantenere la spiaggia sempre ben pulita ed in ordine.

L’idea è quella di costruire una identità ed un senso di appartenenza per tutti i cittadini del Dadada Beach Village che non sono considerati alla stregua di semplici bagnanti e, quindi, meri ospiti o clienti del Dadada, ma sono parte integrante di un sistema virtuoso, una città in miniatura dove ognuno è chiamato a rispettare le regole e godere dei benefici di una corretta educazione civica.

A consegnare la fascia tricolore il sindaco uscente Giulia Critelli tra il tripudio e i brindisi della comunità balneare che vive in una “polis atipica” dove si è formata una vera e propria comunità che, grazie a queste iniziative, ha occasione per conoscersi e vivere con grande partecipazione la vita sociale del Dadada Beach Village.