Elezioni amministrative, l’assessore regionale Antonio Montuoro: “Il centrodestra si conferma guida forte e identitaria dei territori”

“Le ultime elezioni amministrative in Calabria hanno consegnato un dato politico chiaro, netto e indiscutibile: il centrodestra continua a rappresentare l’unico punto di riferimento credibile e autorevole per i cittadini.

I risultati registrati nei Capoluoghi, Reggio Calabria e Crotone, con l’affermazione dei sindaci Cannizzaro e Voce con una forbice compresa tra il 60 e il 70 per cento, certificano una fiducia ampia e convinta verso un progetto politico serio, identitario e vicino ai bisogni reali delle comunità.

Si tratta di un consenso che premia donne e uomini che hanno saputo interpretare con convinzione i valori della coalizione, costruendo un rapporto autentico con i territori e dando voce ai sentimenti delle comunità locali.

In questo contesto, Fratelli d’Italia, presente con le proprie liste e simbolo, potrà contare su una squadra di eletti, consolidando ulteriormente il proprio trend di crescita rispetto alle precedenti tornate e confermando un ruolo centrale nella costruzione di una visione politica fondata su coerenza, riconoscibilità e radicamento.

Si riparte, dunque, da un centrodestra vincente e da un’alleanza forte con la Regione Calabria, sotto la guida del presidente Occhiuto, un asse strategico che in questi anni ha consentito di dare ascolto alle esigenze dei territori e di trasformarle in azioni concrete. Un metodo di lavoro che continuerà a produrre risultati tangibili per la crescita delle città, delle aree interne e delle zone costiere.

Desidero rivolgere i migliori auguri alle amministratrici e agli amministratori eletti, di ogni schieramento, chiamati oggi a guidare le proprie comunità con onore e responsabilità. A loro rinnovo la piena disponibilità e la vicinanza istituzionale della Regione Calabria, nella consapevolezza che sostenere chi opera in prima linea nei territori significa investire concretamente sul futuro della nostra terra”.