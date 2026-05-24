​Elezioni amministrative nel Catanzarese: seggi regolarmente costituiti. Al via il voto in 16 Comuni

Macchina elettorale avviata e nessuna criticità registrata. Si è conclusa positivamente la fase di insediamento dei seggi nei 16 Comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in questa tornata di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

​Le 56 sezioni elettorali previste sul territorio provinciale si sono costituite regolarmente, garantendo un avvio ordinato e senza intoppi per le operazioni di voto. I cittadini avranno tempo per esprimere la propria preferenza oggi, domenica, e domani, lunedì, fino alla chiusura delle urne, a cui seguirà l’immediato inizio dello spoglio.

La mappa del voto: dalle sfide a tre alla corsa contro il quorum

​La geografia politica di questa tornata amministrativa presenta scenari profondamente diversi a seconda delle realtà locali, divisi tra frammentazione, sfide dirette e corse in solitaria.

​I match a tre

​La competizione si preannuncia particolarmente articolata e aperta a Serrastretta, Montauro e Satriano. In questi tre centri sono ben tre gli aspiranti alla carica di primo cittadino, una frammentazione che richiederà una caccia all’ultimo voto per strappare la maggioranza anche solo per una manciata di schede.

​I testa a testa

​Sono sette, invece, i Comuni in cui la sfida sarà un vero e proprio duello poltrona a poltrona. Si tratta di:

​Davoli

​Girifalco

​Gizzeria

​Martirano Lombardo

​Palermiti

​San Vito sullo Ionio

​Taverna

​In queste comunità il confronto è polarizzato tra due sole liste. Nella maggior parte dei casi la campagna elettorale ha ricalcato lo schema classico della politica locale: da un lato la proposta di continuità della squadra uscente, dall’altro programmi di netto rinnovamento guidati dalle opposizioni.

L’incognita del candidato unico

​Scenario completamente differente per gli ultimi sei Comuni al voto: Andali, Amaroni, Belcastro, Cerva, Montepaone e Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Qui la sfida non è contro un avversario politico, ma contro l’astensionismo.

Con un solo candidato sindaco in corsa, l’unico vero sbarramento per evitare il commissariamento del Comune è il raggiungimento del quorum del 40% degli elettori affluenti alle urne. Se non si raggiungerà questa soglia minima di votanti, l’elezione sarà dichiarata nulla.

Le urne rimarranno aperte oggi e domani. L’attenzione degli analisti e dei partiti è già rivolta ai primi dati sull’affluenza per capire quanto il richiamo delle urne saprà mobilitare le comunità locali del Catanzarese.