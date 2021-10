Elezioni Calabria 2021, ecco tutti i consiglieri eletti alla Regione

Si definisce la formazione del prossimo Consiglio regionale alla luce dei voti scrutinati nelle tre circoscrizioni. Il consigliere più votato in assoluto è Gianluca Gallo, eletto nella circoscrizione Nord in Forza Italia con 21.631 voti. Il Consiglio sarà formato da 20 consiglieri per il centrodestra, sette per il centrosinistra a cui si aggiunge la candidata a presidente Amalia Bruni e due consiglieri per il polo civico di Luigi de Magistris.

I consiglieri del centrodestra

Forza Italia (Michele Comito 13.704 voti, Valeria Fedele 7.962 voti, Gianluca Gallo 21.631 voti, Katya Gentile 8.078 voti, Pasqualina Straface 6.505 voti, Giovanni Arruzzolo 13.600 voti e Peppe Mattiani 11.268 voti); Lega (Filippo Mancuso 6.894 voti, Pietro Raso 5.357 voti, Simona Loizzo 5.360 voti e Giuseppe Gelardi 4.920 voti); Fratelli d’Italia (Antonio Montuoro 5.241 voti, Fausto Orsomarso 9.031 voti, Luciana De Francesco 4.564 voti e Peppe Neri 5.886 voti), Coraggio Italia (Francesco De Nisi 9.158 e Salvatore Cirillo 3.247 voti); Udc (Giuseppe Graziano 7.059 voti); Forza azzurri (Pierluigi Caputo 11.549 voti e Pietro Crinò 6.965 voti).

I consiglieri del centrosinistra

Pd (Ernesto Alecci 8.727 voti, Raffaele Mammoliti 6.030, Franco Iacucci 6.705 voti, Mimmo Bevacqua 6.300 voti e Nicola Irto 10.333 voti); Movimento 5S (Francesco Afflitto 1.897 voti e Davide Tavernise 2.485).

I consiglieri del polo civico de Magistris

De Magistris presidente (Antonio Lo Schiavo 2.411 voti e Ferdinando Laghi 3.696 voti)