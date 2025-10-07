Elezioni Calabria 2025, a Soverato il più votato è Pasquale Tridico con quasi il 58% dei voti

I dati definitivi relativi allo scrutinio delle schede a Soverato per le elezioni regionali premiano il candidato Pasquale Tridico, che si aggiudica una larga maggioranza delle preferenze con il 57.86% dei voti, pari a 2.452 voti.
Il principale sfidante, Roberto Occhiuto, si è attestato al secondo posto, raccogliendo il 40.96% dei consensi (1.736 voti totali). Decisamente più distaccato il terzo candidato, Francesco Toscano, che ha chiuso la competizione con l’1.18% delle schede scrutinate (50 voti).
L’Analisi del Voto alle Liste
L’analisi del voto alle liste rivela un quadro chiaro, con il Partito Democratico (PD) che si conferma la prima forza politica del comune.
Area Tridico (Centrosinistra e liste collegate):
Il Partito Democratico è la lista più votata in assoluto, ottenendo un significativo 38.07%, pari a 1.545 voti. Seguono:
- La lista Tridico Presidente con il 7.47% (303 voti).
- Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva al 5.5% (223 voti).
- Il Movimento 5 Stelle 2050 con il 2.61% (106 voti).
- Alleanza Verdi e Sinistra con il 2.46% (100 voti).
Area Occhiuto (Centrodestra e liste collegate):
Tra le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, il primo partito è Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, che raggiunge il 14.54% delle preferenze, pari a 590 voti. Seguono:
- Forza Italia con l’11.09% (450 voti).
- Noi Moderati al 6.65% (270 voti).
- La lista civica Occhiuto Presidente con il 4.51% (183 voti).
- La Lega per Salvini Calabria si ferma al 3.45% (140 voti).
Il più votato a Soverato è l’ex sindaco Ernesto Alecci (PD) con 1.409 voti.
Tutti i dati sono stati elaborati sulla base dei criteri regionali, con il 100% delle sezioni (10 su 10) scrutinate.