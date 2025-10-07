Elezioni Calabria 2025, a Soverato il più votato è Pasquale Tridico con quasi il 58% dei voti


I dati definitivi relativi allo scrutinio delle schede a Soverato per le elezioni regionali premiano il candidato Pasquale Tridico, che si aggiudica una larga maggioranza delle preferenze con il 57.86% dei voti, pari a 2.452 voti.

​Il principale sfidante, Roberto Occhiuto, si è attestato al secondo posto, raccogliendo il 40.96% dei consensi (1.736 voti totali). Decisamente più distaccato il terzo candidato, Francesco Toscano, che ha chiuso la competizione con l’1.18% delle schede scrutinate (50 voti).

L’Analisi del Voto alle Liste

​L’analisi del voto alle liste rivela un quadro chiaro, con il Partito Democratico (PD) che si conferma la prima forza politica del comune.

Area Tridico (Centrosinistra e liste collegate):

​Il Partito Democratico è la lista più votata in assoluto, ottenendo un significativo 38.07%, pari a 1.545 voti. Seguono:

  • ​La lista Tridico Presidente con il 7.47% (303 voti).
  • Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva al 5.5% (223 voti).
  • ​Il Movimento 5 Stelle 2050 con il 2.61% (106 voti).
  • Alleanza Verdi e Sinistra con il 2.46% (100 voti).

Area Occhiuto (Centrodestra e liste collegate):

​Tra le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, il primo partito è Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, che raggiunge il 14.54% delle preferenze, pari a 590 voti. Seguono:

  • Forza Italia con l’11.09% (450 voti).
  • Noi Moderati al 6.65% (270 voti).
  • ​La lista civica Occhiuto Presidente con il 4.51% (183 voti).
  • ​La Lega per Salvini Calabria si ferma al 3.45% (140 voti).

Il più votato a Soverato è l’ex sindaco Ernesto Alecci (PD) con 1.409 voti.

​Tutti i dati sono stati elaborati sulla base dei criteri regionali, con il 100% delle sezioni (10 su 10) scrutinate.