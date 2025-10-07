Elezioni Calabria 2025: definito il nuovo Consiglio regionale, ecco tutti gli eletti

​Dopo lo scrutinio delle elezioni del 5 e 6 ottobre, il Centrodestra del rieletto Presidente Roberto Occhiuto si assicura una solida maggioranza con 20 seggi su 30. All’opposizione il Centrosinistra, guidato dal candidato sconfitto Pasquale Tridico, ottiene 10 seggi.

Si è giunti a tarda notte per il completamento delle operazioni di scrutinio relative alle Elezioni Regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre 2025.

Nonostante una sospensione di circa un’ora per la verifica di alcune preferenze nella Circoscrizione Nord, è stata definita la composizione ufficiosa del nuovo Consiglio Regionale, che per i prossimi cinque anni affiancherà il Presidente Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della Regione.

Il nuovo Consiglio Regionale è composto da un totale di 30 seggi. La coalizione vincente di Centrodestra, a sostegno di Roberto Occhiuto, ha ottenuto una netta maggioranza con 20 seggi.

Alla coalizione di Centrosinistra, che sosteneva Pasquale Tridico, sono stati assegnati i restanti 10 seggi. Nessun seggio è stato attribuito al terzo candidato in corsa, Francesco Toscano. Come da prassi, uno dei seggi della minoranza spetta di diritto al candidato presidente sconfitto, Pasquale Tridico.

La Distribuzione dei Seggi per Coalizione e Partito

​All’interno della maggioranza, Forza Italia si conferma il partito più rappresentato con 7 seggi. Seguono la lista Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia, entrambi con 4 seggi. La Lega ottiene 3 seggi, mentre Noi Moderati ne conquistano 2.

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico è il gruppo più numeroso con 4 seggi. Seguono la lista Tridico Presidente con 2 seggi, e con 1 seggio a testa il Movimento Cinquestelle, i Democratici progressisti e la lista della Casa Riformista, a cui si aggiunge il seggio assegnato d’ufficio a Pasquale Tridico.

Sotto il profilo geografico, i 30 consiglieri sono stati eletti con 14 seggi assegnati nella Circoscrizione Nord, 8 nella Circoscrizione Centro e 7 nella Circoscrizione Sud.

GLI ELETTI NEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

​Secondo quanto reso pubblico dalla piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno, di seguito l’elenco completo dei 30 consiglieri eletti per la legislatura 2025-2030.

Consiglieri di Maggioranza

Gianluca Gallo (Forza Italia)

Pasqualina Straface (Forza Italia)

Elisabetta Santoianni (Forza Italia)

Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente)

Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente)

Angelo Brutto (Fratelli d’Italia)

Luciana Di Francesco (Fratelli d’Italia)

Orlandino Greco (Lega)

Riccardo Rosa (Noi Moderati)

Sergio Ferrari (Forza Italia)

Marco Polimeni (Forza Italia)

Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente)

Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia)

Filippo Mancuso (Lega)

Vito Pitaro (Noi Moderati)

Salvatore Cirillo (Forza Italia)

Domenico Giannetta (Forza Italia)

Giuseppe Mattiani (Lega)

Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia)

Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto Presidente)

Consiglieri di Minoranza

Pasquale Tridico

Rosellina Madeo (Partito Democratico)

Ferdinando Laghi (Tridico Presidente)

Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle)

Francesco De Cicco (Democratici Progressisti)

Filomena Greco (Casa Riformista)

Ernesto Alecci (Partito Democratico)

Vincenzo Bruno (Tridico Presidente)

Giuseppe Ranuccio (Partito Democratico)

Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico)