Elezioni Calabria, a Satriano il Partito Democratico è risultato la prima forza politica

A Satriano, nelle elezioni regionali, il Partito Democratico è risultato la prima forza politica con 431 voti e una percentuale pari al 30,33 per cento.

E anche la coalizione di centrosinistra guidata dal candidato a presidente, Pasquale Tridico, ha avuto la meglio con 752 voti, rispetto a quella di centrodestra guidata da Roberto Occhiuto, che ha conseguito 727 voti.

Un risultato davvero rilevante considerata la circostanza che il Partito Democratico nel consiglio comunale è collocato all’opposizione con il consigliere comunale Fortunato Drosi.

In questo contesto va segnalato lo straordinario consenso attorno al consigliere regionale Ernesto Alecci che con ben 375 preferenze è stato il candidato più votato, superando tutti gli altri candidati dei diversi schieramenti.

A Ernesto Alecci, che con 12591 voti è stato rieletto consigliere regionale, risultando il più votato dell’intera Circoscrizione Centro, il PD di Satriano formula i migliori auguri per lo straordinario successo e per gli impegni che lo attendono nell’interesse dell’intero territorio.

Il PD satrianese ringrazia tutti gli elettori che hanno consentito al partito di ottenere un così importante risultato, che costituisce una importante base di partenza per la costruzione di un valido e credibile progetto alternativo, attraverso il coinvolgimento di tutte le forze disponibili, all’attuale Amministrazione comunale che sta accumulando ritardi inammissibili su tanti fronti e che si sta caratterizzando sempre di più con metodi e comportamenti di totale richiusura e autoreferenzialità azzerando ogni forma di confronto.

Il Partito Democratico auspica che il nuovo governo regionale guidato dal Presidente Occhiuto, uscito vittorioso dalle urne, possa adoperarsi per affrontare e risolvere i tanti problemi irrisolti, come la sanità, il lavoro, le infrastrutture (106, alta velocità ecc.), che ancora collocano la Calabria in fondo a tutte le classifiche di ogni ordine e grado.

Francesco Mercurio

Segretario Circolo PD Satriano