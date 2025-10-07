Elezioni Calabria: Riconferma schiacciante per Occhiuto, i dati definitivi certificano la vittoria al 57.26%

Si chiude ufficialmente lo scrutinio delle elezioni regionali in Calabria e il risultato definitivo conferma il trionfo del presidente uscente, Roberto Occhiuto, che si aggiudica un nuovo mandato con un netto margine sul suo sfidante.

​Secondo i dati finali, aggiornati alle ore 02:58 del 7 ottobre 2025, tutte le 2.406 sezioni sono state scrutinate sia per il voto al Presidente che per le Liste. I numeri certificano la vittoria della coalizione di Centrodestra e l’elezione di Roberto Occhiuto per la seconda volta consecutiva.

​I risultati finali per i candidati Presidente:

​Roberto Occhiuto (Centrodestra) si impone con il 57.26% delle preferenze, totalizzando 453.926 voti. Il candidato ottiene il simbolo di spunta verde che ne decreta l’elezione.

​Pasquale Tridico (Campolargo Centrosinistra-M5S) si ferma al 41.73%, raccogliendo 330.813 voti. Nonostante il tentativo di rimonta, il divario finale rimane di circa 15.5 punti percentuali.

​Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) chiude la competizione con l’1.01% dei voti, pari a 7.992 preferenze.

​Un margine solido e conferma di consenso

​La vittoria di Occhiuto non è stata mai messa in discussione, come già emerso dai primi exit poll e dalle proiezioni. Il suo risultato finale di oltre 450 mila voti consolida la forza della sua coalizione e del suo radicamento personale sul territorio, superando la soglia psicologica del 57% dei consensi.

​Il dato finale dello scrutinio completa il quadro politico regionale, proiettando la Calabria verso una nuova legislatura guidata dal riconfermato Presidente. L’attenzione si sposta ora sulla composizione del nuovo Consiglio Regionale, dove la coalizione vincente beneficerà del premio di maggioranza, e sulla futura Giunta che avrà il compito di affrontare le sfide chiave della Regione, a partire dalla sanità.

​L’affluenza definitiva, secondo fonti ministeriali, si è attestata intorno al 43.15%, confermando una tendenza storica di bassa partecipazione al voto regionale.