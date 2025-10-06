Elezioni Calabria: Scrutinio quasi al traguardo, riconferma per Roberto Occhiuto con il 57.87%

Con lo spoglio dei voti per le elezioni regionali calabresi ormai in fase avanzata, il risultato appare definitivo: Roberto Occhiuto è ampiamente in testa e si appresta a essere riconfermato Presidente della Regione Calabria.
L’ultimo aggiornamento ufficiale, registrato alle ore 21:59 di lunedì 6 ottobre 2025, riflette i dati elaborati sulla base dei criteri regionali e copre la quasi totalità delle sezioni.
Lo spoglio ha raggiunto un livello cruciale:
Sezioni Presidenti Scrutinate: 1.902 su 2.406
Sezioni Liste Scrutinate: 1.901 su 2.406
Con circa l’80% dei seggi scrutinati, i numeri non lasciano spazio a ribaltamenti:
Roberto Occhiuto (Centrodestra): si consolida al 57.87% con 337.278 voti. Il presidente uscente ha mantenuto un vantaggio costante e schiacciante per tutta la durata dello spoglio.
Pasquale Tridico (Campolargo Centrosinistra-M5S): si attesta al 41.14% con 239.751 voti. Nonostante la rimonta del campo largo nella fase intermedia dello spoglio, il divario di oltre 16 punti percentuali rimane insuperabile.
Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare): ha raccolto lo 0.99% dei consensi, pari a 5.794 voti.
Occhiuto Riconfermato, Vantaggio di Oltre 97.000 Voti
Il risultato, in linea con le proiezioni e i sondaggi pre-elettorali, conferma la netta vittoria della coalizione di Centrodestra. Il candidato Occhiuto ha capitalizzato il consenso in tutte le circoscrizioni, assicurandosi la riconferma con un margine di circa 97.500 voti sul principale sfidante Pasquale Tridico.
Mentre si attende la conclusione dello scrutinio e la proclamazione ufficiale, che si concentrerà ora sulle sezioni rimanenti, i dati attuali permettono già di chiudere il capitolo della competizione elettorale per la Presidenza, aprendo quello della formazione del nuovo Consiglio Regionale e della giunta.