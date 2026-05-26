Elezioni Comunali 2026: Ecco chi in Calabria ha vinto la sfida del quorum

Per loro la tensione dello spoglio non è mai iniziata. In undici comuni calabresi la partita delle elezioni amministrative 2026 si è virtualmente chiusa già nella serata di domenica. Il nemico da battere non era un avversario politico, ma l’astensionismo: in questi centri, infatti, correva un solo candidato alla carica di primo cittadino.

​Per rendere valida l’elezione era necessario superare la soglia del 40% di affluenza degli aventi diritto al voto (il quorum previsto dalla legge per i comuni con un’unica lista). Obiettivo ampiamente centrato e superato, che ha trasformato la chiusura dei seggi in una festa anticipata per i sindaci eletti.

​Il Catanzarese: tra storiche conferme e il ritorno al voto dopo il commissariamento

​Nella provincia di Catanzaro si concentra il plotone più numeroso di fasce tricolori già assegnate, caratterizzato da diversi storici tris. Ad Amaroni viene eletto per la terza volta consecutiva Luigi Ruggiero, così come ad Andali si registra il terzo mandato per Piero Peta. Continuità assoluta anche a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, dove Nicola Ramogida strappa nuovamente il pass per una nuova consiliatura: una guida solida e ininterrotta, dato che Ramogida indossa la fascia di sindaco consecutivamente dal 2015.

​Brinda invece al secondo mandato consecutivo (il cosiddetto “bis”) Antonio Torchia a Belcastro, mentre a Montepaone viene riconfermato con successo Mario Migliarese.

​La novità più attesa arriva però da Cerva, nella Presila catanzarese. Dopo la delicata parentesi del commissariamento prefettizio, il paese torna finalmente ad avere un’amministrazione democraticamente eletta: a guidare la rinascita del centro sarà Sara Colistra.

​Nel Vibonese: riscattata la scorsa tornata ad Acquaro, tris a Monterosso

​Spostandosi nel Vibonese, la notizia più rilevante arriva da Acquaro, dove viene eletto Giuseppe Barilaro. Per il comune si tratta di una vera e propria svolta: le ultime elezioni erano state infatti annullate proprio per il mancato raggiungimento del quorum, dopo che in precedenza il Consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose. La risposta dei cittadini, questa volta, ha rimesso in moto la macchina democratica.

​Riconferma anche a Spilinga per Enzo Marasco, rimasto a correre da solo dopo che le altre potenziali candidature sul tavolo erano sfumate alla vigilia della presentazione delle liste. Chiude il quadro della provincia il terzo mandato consecutivo che attende Antonio Giacomo Lampasi a Monterosso Calabro.

​Reggino: fumata bianca a Platì

​Infine, nella provincia di Reggio Calabria, i riflettori erano puntati su Platì, un territorio storicamente complesso dal punto di vista amministrativo. Anche qui la lista unica è riuscita a mobilitare la base elettorale superando lo scoglio del quorum: Giovanni Sarica è ufficialmente il nuovo sindaco del comune aspromontano.