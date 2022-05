Elezioni comunali a Soverato, la senatrice Vono candidata a Sindaco?

Si scaldano i motori in vista delle ormai imminenti elezioni comunali di Soverato. Il prossimo 12 giugno i cittadini della città “Perla dello Jonio” si recheranno alle urne per eleggere il successore di Ernesto Alecci, passato ad incarichi regionali dopo aver svolto fino a pochi mesi fa il ruolo di primo cittadino soveratese.

E mentre si delineano le fazioni che si sfideranno per la poltrona piu’ ambita trapelano i primi nomi; assodato che uno dei candidati sarà l’Arch. Daniele Vacca, attuale sindaco ‘ad hinterim’ spunta un nuovo possibile protagonista. Infatti, al termine di una riunione tra le forza del Centro-Destra svoltasi ieri sera in un noto locale di Soverato, sarebbe stata proposta come aspirante sindaco la Senatrice Avv.Gelsomina Vono.

Si tratterebbe però di ‘rumors’, non c’è fin’ora nessuna conferma ufficiale, ma di sicuro è che la lotta per formare la nuova compagine che amministrerà Soverato si sta infiammando… (S1TV)