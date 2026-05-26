Elezioni comunali nel catanzarese, gli auguri del presidente della provincia ai neo eletti

“Rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro ai neo eletti sindaci e consiglieri comunali dei sedici Comuni del territorio provinciale interessati dalla recente tornata elettorale”.

Così in una nota il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, che prosegue: “L’esito democratico delle urne rappresenta un momento di grande valore per le comunità locali e segna l’inizio di un percorso di responsabilità, impegno e servizio verso i cittadini. A tutti gli amministratori eletti rivolgo l’auspicio di poter svolgere il proprio mandato con dedizione, equilibrio istituzionale e attenzione costante ai bisogni dei territori”.

Il presidente afferma: “La Provincia di Catanzaro conferma la piena disponibilità a collaborare con le amministrazioni comunali, nella consapevolezza che la crescita e lo sviluppo del territorio passano attraverso una forte sinergia istituzionale tra gli enti locali. In particolare, sarà massima l’attenzione verso i comuni più piccoli, che rappresentano un presidio fondamentale di identità e coesione sociale. Fare rete, condividere progettualità e rafforzare il dialogo tra le istituzioni sarà essenziale per affrontare le sfide legate ai servizi, alle infrastrutture, alla sostenibilità e alle opportunità di sviluppo per l’intera provincia”.

“Con spirito di collaborazione e nell’interesse esclusivo dei cittadini – conclude Mormile-, la Provincia continuerà ad essere un punto di riferimento e un supporto concreto per tutte le municipalità del territorio provinciale”.