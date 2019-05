Elezioni Europee 2019 – Risultati in Calabria, Provincia di Catanzaro e Soverato

Le elezioni europee del 2019 in Italia si tengono nella sola giornata di domenica 26 maggio per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Tale numero di seggi aumenterà a 76 nel caso che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea diventi effettiva durante la legislatura.

Il sistema elettorale impiegato di tipo proporzionale è regolato dalla legge elettorale italiana per il Parlamento europeo del 1979,modificata nel 2009 con l’introduzione della soglia di sbarramento e nel 2014 per quanto riguarda i voti di preferenza. L’intero territorio nazionale costituisce un collegio unico ripartito in cinque circoscrizioni plurinominali, a ognuna delle quali è assegnato un numero variabile di seggi, almeno in via teorica proporzionale alla popolazione risultante dell’ultimo censimento generale del 2011.

Anche in Calabria la Lega sfonda confermando il grande risultato ottenuto a livello nazionale. Certo, non siamo alle percentuali registrate nel nord, dove Salvini arriva a superare anche il 42% in diverse regioni, ma è davvero impressionante il risultato ottenuto nella nostra regione con oltre 150.000 voti per il partito del vicepremier e percentuali attorno il 22%.

Anche in Calabria si conferma il trend negativo del Movimento 5 Stelle che perde consensi proprio in una delle sue regioni roccaforte e penalizzato anche dalla cronica astensione alle urne dei calabresi con i dati definitivi dell’affluenza che si sono attestati al 44,02% degli aventi diritto, dimezzando i consensi rispetto alle politiche di un anno fa (i 5 Stelle avevano ottenuto oltre 43,39%), pur confermandosi comunque il primo partito con una percentuale attorno al 26%, seguito appunto poco più giù dalla Lega che raccoglie circa il 22% delle preferenze e dal Partito Democratico che non tracolla ma seguendo la tendenza nazionale, si rialza anche in Calabria arrivando attorno al 18%. Forza Italia è il quarto partito e raccoglie poco più del 13% mentre vola la Meloni. Fratelli D’Italia raddoppia i consensi arrivando a superare l’10,50 %.

CALABRIA

PROVINCIA CATANZARO

SOVERATO