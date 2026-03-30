Elezioni Provinciali: Forza Italia Soverato celebra il successo del territorio


Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Soverato accoglie con soddisfazione gli esiti delle recenti elezioni provinciali, che vedono protagonisti amministratori espressione del nostro territorio.

Un augurio particolare va a Paolo Colosimo, primo degli eletti in assoluto, e a Tommaso Berlingò, eletti al Consiglio provinciale e rappresentanti del nostro partito: a loro il riconoscimento per il percorso costruito con impegno e la responsabilità, oggi ancora più significativa, di rappresentare al meglio le istanze delle nostre comunità.

Allo stesso modo, desideriamo rivolgere un sincero augurio di buon lavoro anche a Emanuele Amoruso, primo degli eletti nella lista “Venti da Sud”.

Un risultato importante che valorizza Soverato e testimonia come, al di là delle appartenenze, quando il territorio esprime energie valide, è l’intera comunità a crescere.

In un momento in cui i cittadini chiedono concretezza e attenzione, siamo certi che il contributo di ciascuno, pur nella diversità dei percorsi, potrà tradursi in un’azione amministrativa capace di guardare al bene comune.

Con questo spirito, rinnoviamo a tutti gli eletti i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che Soverato saprà essere ben rappresentata e protagonista nelle sfide che attendono la nostra provincia.