Elezioni Regionali 2020: tutti i candidati

Alla scadenza del termine per la presentazione di liste e candidati, avvenuta oggi a mezzogiorno, sono questi i numeri delle elezioni regionali in Calabria in programma il prossimo 26 gennaio. I quattro candidati alla carica di presidente della Regione sono la parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, per il centrodestra, l’imprenditore Pippo Callipo per il centrosinistra, il docente dell’Università della Calabria, Francesco Aiello, per il M5S, e il geologo Carlo Tansi, già capo della Protezione civile regionale.

CENTROSINISTRA, PIPPO CALLIPO PRESIDENTE

IO RESTO IN CALABRIA

Circoscrizione Nord, Cosenza: Arturo Crispino, Felice D’Alessandro, Graziano Di Natale, Francesco Madeo, Franco Mundo, Franco Ernesto Rubino, Norina Scorza, Vincenzo Tamburi, Pietro Tarasi.

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Domenico Consoli, Salvatore De Luca, Mario De Onofrio, Danilo Ferrara, Innocenza Giannuzzi, Antonio Lo Schiavo, Francesco Muraca, Francesco Pitaro.

Circoscrizione Sud, Reggio Calabria: Michele Albanese, Marcello Anastasi, Fortunato Attinà, Angelo Carchidi, Mariangela Cozza, Maria Giurato, Antonio Malara

PARTITO DEMOCRATICO

Collegio Calabria Nord, Cosenza: Maria Saladino, Domenico Bevacqua, Luciano Di Leone, Giuseppe Giudiceandrea, Carlo Guccione, Pietro Lecce, Ferdinando Nocito, Gianluca Succurro, Aldo Zagarese.

Collegio Calabria Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Carolina Girasole, Angela Robbe, Sergio Arena, Gianluca Cuda, Fabio Guerriero, Raffaele Mammoliti, Libero Notatarangelo, Luigi Tassone.

Collegio Calabria Sud, Reggio Calabria: Nicola Irto, Luigi Barbera, Domenico Battaglia, Giovanni Nucera, Cosima Pacifici, Nensi Spatari, Andrea Tripodi.

DEMOCRATICI PROGRESSISTI

Calabria Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo: Flora Sculco, Elisabeth Sacco, Michele Mirabello, Domenico Gallelli, Gino Murgi, Daniele Menniti, Tiziana De Nardo, Mario Rizzo.

10 IDEE PER LA CALABRIA

CENTRODESTRA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE

JOLE SANTELLI PRESIDENTE

Circoscrizione Calabria Nord, Cosenza: Rosaria Succurro, Carlo Cesareo, Pierluigi Caputo, Loredana Pastore, Pasqualina Straface, Franco Sergio, Mauro D’Acri, Jose Maria Caligiuri, Barbara Mele.

Circoscrizione Calabria Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Titina Carolina Caruso, Romano Pasquale Mazza, Luigi Muraca, Tranquillo Paradiso, Vincenzo Pasqua, Vito Pitaro, Gianluca Tassone, Sergio Torromino.

FORZA ITALIA

Circoscrizione Calabria Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Ernesto Calabretta, Antonio Daffinà, Francesco De Sarro, Rosario Lostumbo, Pietro Matacera, Maria Grazia Pianura, Frank Mario Santacroce, Domenico Tallini.

Circoscrizione Calabria Sud, Reggio: Giuseppe Pedà, Domenico Giannetta, Giovanni Aruzzolo, Candeloro Imbalzano, Giuseppe Romeo, Giuseppe Raffa, Anna Bellantoni.

FRATELLI D’ITALIA

Collegio Calabria Nord, Cosenza: Enrico De Caro, Giuditta De Santis, Enrico Granata, Pasquale Guaglianone, Antonio Lopez, Gioacchino Lopez, Ernesto Madeo, Luca Morrone, Ernesto Rapani.

Collegio Calabria Centro, Catanzaro, Vibo, Crotone: Rosario Aversa, Raffaele Fimiano, Filippo Pietropaolo, Maurizio Conforto, Bruno Rosi, Fausto De Angelis, Maria Adele Bottaro, Amedeo Nicolazzi.

Collegio Calabria Sud, Reggio Calabria: Orlando Fazzolari; Marco Cascarano; Domenico Creazzo; Alessandra Maria Polimeno; Raffaele Sainato; Giuseppe Neri; Demetrio Marino.

UDC

Circoscrizione Nord, Cosenza: Giuseppe Graziano, Antono Arci, Emira Ciodaro, Antonio De Luca, Mario Ferraro, Ignazio Iacone, Eugenio Salerno, Rosalino Cerra, Antonio Gerace.

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Mario Magno, Marco Martino, Carmelo Nocera, Carmela Proietto, Saverio Russo, Salvatore Scumaci, Giancarlo Tiani, Tonino Scalzi.

Circoscrizione Sud, Reggio Calabria: Giuseppe Gelardi, Riccardo Occhipinti, Nicola Paris, Carmen Regina Pegna, Sebastiano Primerano, Roberto Giuseppe Vizzari, Pierpaolo Zavettieri.

CASA DELLE LIBERTÀ

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Francesco De Nisi, Alfonso Grillo, Sinibaldo Esposito, Vanessa Taverna, Mariolina Tropea, Luigi Filippelli, Laura Paletta, Vittorio Davoli.

LEGA

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Francesco De Nisi, Alfonso Grillo, Sinibaldo Esposito, Vanessa Taverna, Mariolina Tropea, Luigi Filippelli, Laura Paletta, Vittorio Davoli.

MOVIMENTO 5 STELLE, FRANCESCO AIELLO PRESIDENTE

M5S

Circoscrizione Nord, Cosenza: Francesco Aiello; Nicholas Rinaldi; Luca delle Cave; Giovanni Bonacci; Angela Rizzo; Francesco Romano; Tiziana Garofalo; Francesco Luca levriero; Gianfranco Tucci

Circoscrizione Sud, Reggio Calabria: Amilcare Mollica; Jacopo Rizzo; Giovanni Barillà; Daniele Caccamo; Natale Bianchi; Antonella Italiano; Pietro Catalano

CALABRIA CIVICA LIBERI DI CAMBIARE

Circoscrizione Centro, Catanzaro, Vibo, Crotone: Luigi Antonio Stranieri; Giusymanuela Cicciarello; Giovanni Pizzimenti; Antonio Maida; Carmela Squillace; Francesco Afflitto; Francesco Valenzise; Paola Morace.

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Luigi Antonio Stranieri, Giusymanuela Ciciarello, Giovanni Pizzimenti, Antonio Maida, Carmela Squillace, Francesco Afflitto, Francesco Valenzise, Paola Morace

CARLO TANSI PRESIDENTE

TESORO CALABRIA

Circoscrizione Nord, Cosenza: Carlo Tansi, Graziella Colamaria, Alessandro Garritano, Giovanni Martucci, Francesco Morrone, Sandro Pezzi, Peppino Pignataro, Rosa Principe, Patrizio Zicarelli

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Lista Tesoro Calabria: Claudio Corallo, Giuseppe Gigliotti, Raffaele Grasso, Giusi Militano, Antonio Maria Mirante, Maria Bruna Pelaggi, Nicola Rombolà, Vincenzo Voce

Circoscrizione Sud, Reggio Calabria, Lista Tesoro Calabria: Filippo Surace, Rita De Lorenzo, Giuseppe Gervasi, Ettore Lacopo, Antonio Ruoppolo, Luigi Scaramuzzino, Pietro Sergi

CALABRIA VERDE

Circoscrizione Nord, Cosenza, Lista Calabria Libera: Eugenio Alfano, Loredana Barillaro, Domenico Esaltato, Vittorio Emanuele, Vincenzo D’Acunzo, Nicola Mondelli, Alessandra Reda, Adolfo Antonio Rogano, Michele Zicarelli

CALABRIA PULITA

Circoscrizione Nord, Cosenza, Lista Calabria Pulita: Nicola Baldo, Maria Barone, Nicola Daniele, Rosalina Ferma, Franco Angelo Gencarelli, Giuseppe Nato, Mario Farina, Eugenio Provenzano, Giovanni Turano.