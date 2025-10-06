Elezioni Regionali Calabria: Schiacciante vantaggio per Roberto Occhiuto, al 59.0%

Con un numero significativo di sezioni scrutinate, le elezioni regionali in Calabria sembrano delineare un risultato chiaro, con il candidato presidente Roberto Occhiuto in netto e apparentemente incolmabile vantaggio.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle 20:12 di oggi, 6 Ottobre 2025, i dati relativi ai voti per i candidati presidente mostrano un dominio di Occhiuto. I dati elaborati si basano sui criteri dettati dalla Regione Calabria e riflettono lo spoglio di 1.188 sezioni su un totale di 2.406 per le sezioni presidenti, e 1.187 su 2.406 per le sezioni liste.

​I Dati Reali dello Scrutinio:

​Il candidato Roberto Occhiuto si attesta al 59.0% delle preferenze, avendo raccolto finora 188.319 voti.

​Segue Pasquale Tridico, che al momento ha ottenuto il 40.06% dei consensi, pari a 127.869 voti.

​Più staccato, Francesco Toscano raccoglie lo 0.94% dei voti, per un totale di 2.988 voti.

​Con un vantaggio di quasi 19 punti percentuali, e con oltre la metà delle sezioni ormai conteggiate, il trend sembra consolidato. Le prossime ore saranno cruciali per la chiusura definitiva dello scrutinio, ma l’ampiezza del distacco suggerisce che la Calabria si appresta ad avere un nuovo presidente nella persona di Roberto Occhiuto.

Gli occhi sono ora puntati sui dati definitivi per avere la conferma ufficiale del risultato e sulla composizione del nuovo Consiglio Regionale, i cui seggi saranno ripartiti in base ai voti ottenuti dalle liste collegate ai candidati presidente.