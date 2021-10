Elezioni Regionali, il Sindaco di Soverato Alecci eletto consigliere regionale

Elezioni Regionali 2021: il Sindaco di Soverato Alecci candidato nella lista della Pd è stato eletto consigliere regionale con 8.727 voti.

Non produce effetti sostanziali invece l’accordo Pd-M5S faticosamente raggiunto e che ha prodotto la candidatura della neurologa Amalia Bruni a rappresentare il centrosinistra (ma non Sinistra italiana). La scienziata raggiunge a stento il 26% dei consensi, quasi 5 punti in meno di quanto prese l’allora candidato della coalizione – ma senza 5S, che prese il 6% – Filippo Callipo.