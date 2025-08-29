Elezioni regionali, quale futuro per la Calabria?

Il futuro della Calabria si deciderà nelle elezioni regionali che si terranno il 5 e 6 ottobre 2025. Questa tornata elettorale, anticipata a seguito delle dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, rappresenta un momento cruciale per la regione, che si trova ad affrontare sfide significative e a cogliere nuove opportunità.

Le sfide principali della Calabria

Il futuro della Calabria è strettamente legato alla capacità della prossima giunta di affrontare le sue problematiche storiche. La lotta alla criminalità organizzata rimane una priorità, così come il rafforzamento dell’economia, la gestione delle infrastrutture e il potenziamento del sistema sanitario.

Non meno importanti sono i problemi legati al lavoro e alla demografia. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di emigrazione giovanile, un fenomeno che depaupera il territorio delle sue risorse più preziose. In questo contesto, le politiche economiche che verranno messe in atto saranno fondamentali per creare opportunità e invertire la tendenza.

Nuove opportunità e settori in crescita

Nonostante le difficoltà, la Calabria ha dimostrato di avere un grande potenziale. Settori come il turismo, in particolare quello delle radici, e l’agroindustria stanno mostrando segnali di crescita e rappresentano motori di sviluppo. La regione, ad esempio, è stata protagonista alla BIT di Milano, dove ha messo in mostra le sue eccellenze.

Anche l’economia del mare e l’innovazione tecnologica offrono prospettive interessanti. Secondo recenti studi, in particolare nella città metropolitana di Reggio Calabria, le imprese ad alta intensità tecnologica e i servizi sono in aumento.

I candidati in campo

La campagna elettorale si preannuncia intensa. Il centrodestra ha confermato la ricandidatura del presidente uscente Roberto Occhiuto. La coalizione di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico. La sfida tra i due principali schieramenti determinerà le linee guida per i prossimi anni.

Il modo in cui i candidati affronteranno i temi cruciali come l’occupazione giovanile, la sanità e la valorizzazione del territorio, sarà decisivo per il futuro della Calabria, che si trova a un bivio tra il mantenimento dello status quo e la possibilità di una vera e propria svolta.