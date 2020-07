Elezioni Satriano, nota del Movimento SatriAmo

In data 1 luglio si é tenuta una partecipata assemblea del Movimento #SatriAmo. All’assemblea hanno preso parte tutti i componenti del Movimento e tre ex consiglieri comunali. Nel corso del dibattito, dove sono state affrontate le diverse posizioni, si è discusso di come il Movimento dovrà muovere i passi in vista della scadenza elettorale. Durante il dibattito sono state affrontate alcune tematiche tra cui la scarsa considerazione che è stata data al Movimento da parte degli ormai ex alleati ai quali auguriamo buon lavoro.

Il Movimento ha confermato compattezza e coesione, dinamismo e presenza costante come dimostra l’attività svolta in questo periodo. Una attività fatta di vicinanza ai problemi della comunità facendosi in più occasioni portavoce di tutte le istanze che i cittadini hanno posto.

Il Movimento, mettendo da parte le polemiche sterili che possono nascere da passaggi affrettati e dalla poca esperienza, superando per il bene comune gli ostacoli che nelle ultime ore hanno caratterizzato il dibattito, ha deciso di dare mandato ad una delegazione di 4 componenti di intraprendere il dialogo con le forze, partiti e movimenti che hanno voglia di creare un nuovo progetto che vada oltre gli schemi e le candidature pre confezionate dando vita ad una lista civica che non sia espressione ne del centro, né della destra né della sinistra ma della volontà popolare.

Con tale spirito e con molto rispetto nei confronti delle appartenenze di ognuno, che non dovranno condizionare il lavoro a livello locale, consideriamo interlocutori validi gli uomini e le donne che si richiamano ai seguenti gruppi:

Primavera per Satriano

Rinascita per Satriano

Lega

Fratelli d’Italia

Satrianesi in Svizzera

Ci teniamo a precisare che l’interlocuzione dovrà tenere conto, oltre che dei gruppi menzionati, anche di singoli cittadini ed ex amministratori che vorranno mettere a disposizione del progetto la propria esperienza.

Buon lavoro e w Satriano sempre.

Satriano 2 luglio 2020