Elezioni Soverato, Mannino: “Consapevole delle responsabilità e degli oneri”

Dopo l’esperienza maturata in Consiglio Comunale, ho deciso di partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Soverato che si terranno il prossimo 12 giugno, candidandomi a Consigliere Comunale nel gruppo civico “Cambiamenti” e sostenendo la candidatura dell’architetto Daniele Vacca a Sindaco della nostra città.

Sono consapevole delle responsabilità e degli oneri che tale iniziativa comporta, ma sono altrettanto consapevole di potermi impegnare al servizio della nostra comunità e per tale motivo con umiltà, entusiasmo e grande passione per la nostra Soverato mi propongo a tutti voi come candidato alla carica di Consigliere comunale.

Sono certo che il mio impegno civile può offrire professionalità e concretezza, qualità ancor più rafforzate dall’esperienza maturata in Consiglio comunale nella decorsa legislatura.

In un frangente storico così delicato, dove una pandemia ed una guerra hanno sconvolto la nostra vita e hanno avuto un riverbero negativo sulla economia e la serenità di tutti noi, occorre unire le forze in una comune visione che deve tendere unicamente al bene della città.

Una città dove le famiglie, gli anziani, le persone con disabilità siano supportate da un vero e concreto welfare, dove gli imprenditori ed i preziosi artigiani non siano abbandonati ma, anzi, siano aiutati ed incoraggiati, dove i giovani possano finalmente crescere, studiare, praticare sport e divertirsi nella propria città in totale sicurezza, dove parole “decoro urbano”, “rispetto delle regole”, “servizi” non rimangano solo parole fatue ma che assurgano ad effettiva realizzazione nell’ottica del bene comune.

Desidero dedicare tutto me stesso a favore di una costante azione politica che possa finalmente riaffermare la reale partecipazione dei cittadini nel processo decisionale che deve essere sempre ammantato dai principi di legalità e di trasparenza dell’azione amministrativa.

La città, i cittadini meritano un impegno programmatico per uno sviluppo armonico di Soverato in tutti i campi.

Con queste brevi considerazioni, pongo alla vostra attenzione la mia candidatura con l’auspicio che possa meritare la vostra fiducia e quella delle persone a voi vicine poiché, parafrasando Louis Dembitz Brandeis, “…in politica l’incarico più importante è quello del cittadino…”.

Un grande abbraccio!

Giacomo Mannino