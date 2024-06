Elisa Nisticò confermata direttore dei Parchi Scolacium e Kaulonìa

Dopo il prescritto iter procedurale e concorsuale del Ministero della Cultura, la dottoressa Elisa Nisticò, funzionario archeologo, è stata confermata, per il triennio 2024/27, nell’incarico di direttore dei due Parchi e Musei di Scolacium, in agro di Borgia, e di Kaulonìa di Monasterace Marina.

La Nisticò, mentre esprime la sua gratitudine per la considerazione dimostratale dal direttore regionale dottor Filippo Demma e dagli organi preposti, si accinge a continuare, in entrambe le sedi, in un ampio programma già in corso, con grandi lavori di ammodernamento dell’area di Colonia Minervia Nervia Augusta Scolacium, e indagini e scavi del vastissimo Parco; e annunzia, dopo complessi lavori, l’imminente apertura al pubblico del Parco di Kaulonìa, di cui è già fruibile il Museo.

La finalità perseguita dalla Nisticò e dai suoi valenti collaboratori è di accompagnare lo studio archeologico scientifico con ogni possibile aspetto di fruizione da parte di un pubblico di conterranei, scuole e turisti che si sta mostrando sempre più numeroso e interessato.