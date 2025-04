Elisa Nisticò nominata alla direzione della Cattolica di Stilo

La dottoressa Elisa Nisticò, in seguito a concorso interno, è stata nominata dalla Direzione Regionale Musei Calabria, accanto alla direzione di Scolacium e a quella di Kaulonia che da anni esercita, alla direzione della Cattolica di Stilo.

La chiesa è tra le opere architettoniche più note della Calabria, non solo per la sua evidente bellezza, ma perché costituisce una sorta di antologia della storia della Valle dello Stilaro e di Stilo, e, per essa, della storia religiosa, culturale, politica della Calabria intera.

Nell’assumere anche il nuovo incarico, la dottoressa Nisticò intende attuare un programma di approfondimento e divulgazione della conoscenza del monumento affidatole, come specchio della multiforme vicenda calabrese dall’età classica a quella bizantina, normanna, medioevale e moderna, di cui Stilo è un esempio tra i più luminosi.